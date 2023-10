Ramón Díaz enaltece vitória do Vasco e prevê luta até o fim contra o rebaixamento: "Vamos competir"

O Vasco venceu o Fortaleza por 1 a 0, em São Januário, na quarta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz valorizou a atuação da equipe, principalmente pela necessidade de somar pontos para seguir lutando contra a zona de rebaixamento.

"Tenho que parabenizar os jogadores, que estão crescendo com o trabalho. Foi uma partida difícil, com pressão pela necessidade do resultado. Tem que valorizar a insistência do time, que criamos muito e não desistimos do gol. Foi uma vitória merecida", disse o comandante.

O treinador argentino também afirmou que o Vasco vem se preparando de todas as formas para escapar do Z-4 e prevê uma luta intensa entre as equipes da parte de baixo da tabela.

"Estamos trabalhando taticamente, fisicamente e psicologicamente para competir até o final. O Vasco estava distante e agora estamos competindo. A diferença é pouca entre as equipes. Será difícil não só para nós, como para todos. Vamos competir até o final", completou.

Com o resultado, o Vasco chegou a 30 pontos e saiu da zona de rebaixamento, passando para o 16 lugar e recolocando o Santos, que ainda joga na rodada. Agora, o Gigante da Colina volta suas atenções para o clássico contra o Flamengo, que acontece neste domingo, no Maracanã.