Presidente da Conmebol confirma final da Libertadores no Maracanã

O Maracanã está confirmado como palco da grande decisão da Copa Libertadores. Através de suas redes sociais, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, informou que se reuniu com os representantes dos clubes finalistas e confirmou a partida entre Fluminense e Boca Juniors no estádio carioca.

"Hoje à tarde nos reunimos com os representantes dos clubes finalistas da Conmebol Libertadores 2023, Boca Juniors e Fluminense. Alinhamos os detalhes dessa grande festa esportiva que acontecerá no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro, no lendário estádio do Maracanã. Pela 'Glória Eterna'!", escreveu o mandatário.

Uma indecisão sobre o palco da final se instaurou após o Flamengo demonstrar que planejava mandar a partida contra o Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada do Brasileirão, no local. A partida acontece no dia 28 de outubro, uma semana antes da decisão da Libertadores.

No entanto, a fim de preparar o estádio para a final, a Conmebol tem a intenção de "fechar" o Maracanã por 15 dias anteriores ao evento. Esse período teria início nesta sexta-feira, e portanto, o último jogo no local seria nesta quinta-feira, entre Fluminense e Corinthians.

A CBF enviou o presidente Ednaldo Rodrigues à sede da Conmebol para tratar do tema e auxiliar na resolução do problema. Ele esteve presente na reunião desta tarde, junto com Mário Bittencourt (presidente do Fluminense), Juan Román Riquelme (presidente do Boca Juniors) e Chiqui Tapia (presidente da AFA).

Após eliminar Internacional e Palmeiras, respectivamente, os clubes brasileiro e argentino, portanto, se enfrentam no dia 4 de novembro ? um sábado ?, às 17 horas (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor Carioca busca levantar o troféu continental pela primeira vez, enquanto a equipe xeneize tenta o seu sétimo título.