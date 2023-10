Paulinho explica estratégia do Atlético-MG para vencer contra o Palmeiras: "Tentamos minar o jogo deles"

O Atlético-MG voltou a vencer no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, quando quebrou um tabu de sete anos e superou o Palmeiras no Allianz Parque. Autor de um dos gols do Galo, o atacante Paulinho comentou sobre o desempenho da equipe e comemorou a marca de 50 jogos com a camisa do clube mineiro.

Os visitantes dominaram as oportunidades de gol criadas no Allianz Parque. Depois de Hulk abrir o placar no primeiro tempo, Paulinho ampliou na segunda etapa após receber um belo passe de Saravia. O atacante revelou que a estratégia do Galo era dominar o meio-campo para não deixar o Palmeiras jogar.

"Jogar aqui contra o Palmeiras é muito difícil. Aqui e quando eles jogam fora de casa também. A gente sabe que é uma equipe muito competitiva, que trabalha junta há muito tempo, com a ideia de um treinador muito capacitado. A gente sabia que seria um jogo difícil. Montamos uma estratégia onde a gente tentava minar o jogo deles por dentro. E quando a gente roubasse a bola, a gente seria intenso, para poder achar os espaços e marcar o gol", disse.

Um dos artilheiros do Atlético-MG na temporada, Paulinho completou 50 jogos pelo clube nesta quinta-feira. O jogador de 23 anos, que chegou ao Galo no início do ano, alcançou 22 gols com a camisa da equipe.

"Fico feliz em marcar um gol nos meus 50 jogos com o Galo, onde eu estou me sentindo muito feliz, muito realizado. Um clube que me acolheu neste ano de 2023, que depositou toda a confiança em mim. E eu fico muito feliz de estar completando essa marca de 50 jogos, fazendo gol e conquistando a vitória, que é o mais importante", afirmou.

O Atlético-MG chegou a 43 pontos com a vitória sobre o Palmeiras e assumiu a sétima colocação no Campeonato Brasileiro. Seu próximo compromisso será no domingo, quando enfrentará o seu rival Cruzeiro no Mineirão, às 16h (de Brasília).