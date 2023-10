Para Tironi e Ruiz, Fla está sendo 'mesquinho' com o Flu no caso Maracanã

Eduardo Tironi, Marília Ruiz, Arnaldo Ribeiro e Julio Gomes debateram no Fim de Papo o imbróglio envolvendo Flamengo, Fluminense, Conmebol e CBF em relação à utilização do Maracanã uma semana antes da final da Libertadores. Para eles, o Fla está sendo "mesquinho" com o Flu.

Julio Gomes: "Eu acho que deveria acabar a final única, eu gostava da ideia, mas não tenho nenhum problema em mudar, eu achava que era ela uma boa ideia, mas na prática não é. É uma tristeza ver algumas finais únicas aqui no nosso continente, esse Fortaleza e LDU lá no Uruguai é brincadeira, é uma pena uma final única, acabem com ela. Dito isso, é mais uma pequenez do Flamengo, mais uma. O Flamengo não consegue entender que ele não é a última bolacha ou biscoito do pacote".

Marília Ruiz: "Descobriram hoje que quem assina os contratos do Maracanã com a Conmebol mesmo em jogos que não são do Flamengo é o Flamengo. Como eles escolheram o Maracanã? Não tem o menor cabimento. O Flamengo está sendo mesquinho, sim, e a Conmebol está de mãos atadas nessa história porque fez um contrato ridículo com a CBF e agora estão caçando e fazendo jogo de empurra. O Fluminense, não é que ele não quer se indispor, ele não tem a caneta, quem tem a caneta é o Flamengo. Então, é o que o Flamengo quiser porque chegamos nesse ponto".

Arnaldo Ribeiro: "A final única é uma aberração, assim como o VAR, dessas coisas novas do futebol, estaria nos meus 10 mandamentos de situações impossíveis. Não dá certo, é uma péssima ideia, vai contra toda ideia do torneio, é ridículo, anula a questão da melhor campanha, torcida mandante, torcida visitante, é um absurdo. Sobre o imbróglio específico, é todo mundo querendo aparecer e tirar uma casquinha. A final está marcada há 200 anos e agora fica cada um puxando para o seu lado. Agora, vai precisar de um pouco de bom-senso, ou seja, liberar para depois do jogo do Flamengo para que a Conmebol tome conta do estádio".

Eduardo Tironi: "Eu também acabaria com a final em data única e, para mim, a atitude do Flamengo é pequena. Se o Flamengo tivesse na final do Maracanã, ele queria que ficasse fechado um ano antes, mas como ele não está, ele quer impedir que o Fluminense seja campeão no Maracanã. Para mim, é uma mesquinharia, não condiz com o tamanho do Flamengo, o clube mais popular do Brasil, eu acho pequeno, uma atitude pequena dessa diretoria do Flamengo que não condiz com a grandeza do clube".

