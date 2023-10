Palmeiras perde para o Atlético-MG, chega a quatro derrotas seguidas no Brasileiro e deixa G4

Sem o suspenso Abel Ferreira, o Palmeiras recebeu o Atlético-MG no Allianz Parque na noite desta quinta-feira (19), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 0. Hulk, logo no primeiro minuto de jogo, e Paulinho marcaram os tentos da partida ? que intensificou o clima de crise no Verdão.

Antes e durante o embate, a Mancha Verde protestou contra Anderson Barros e Leila Pereira. A presidente do clube palestrino, em rota de colisão com a principal torcida organizada do Alviverde, foi o maior alvo das manifestações.

O revés deixa o Palmeiras, comandado por João Martins contra o Galo, estacionado nos 44 pontos na tabela de classificação do Brasileirão ? com os resultados da rodada, fora do G4. O time de Felipão, por sua vez, chegou aos 43 e encostou no próprio Alviverde.

Na próxima rodada, o Verdão vai até o Estádio Couto Pereira para enfrentar o Coritiba, às 18h30 (de Brasília) do domingo, de olho em findar jejum de seis jogos sem vitória. O Atlético-MG, por outro lado, recebe o Cruzeiro na Arena MRV no mesmo dia, mas às 16h.

O jogo ? Praticamente no primeiro ataque da partida, Hulk abriu o placar. De fora da área, a estrela atleticana arriscou chute no canto de Weverton. O goleiro do Palmeiras, entretanto, 'aceitou' a finalização e deixou a bola passar: 1 a 0.

Pouco a pouco na etapa, o time da casa foi melhorando e entrando no jogo. Ainda assim, as melhores oportunidades dos 45 minutos iniciais foram do Atlético-MG: aos 11, Paulinho exigiu boa defesa de Weverton; dois minutos depois, foi a vez de Hulk soltar bomba em cobrança de falta, também defendida pelo arqueiro.

A oportunidade mais contundente, porém, aconteceu aos 16: após cruzamento para a área do Palmeiras afastado por Rony, Alan Franco aproveitou o rebote e, de primeira, arriscou forte chute que acertou o travessão.

Sem o lesionado Gabriel Menino, a equipe palestrina chegou a ameaçar com Piquerez e Raphael Veiga, em finalizações de fora da área, mas placar inalterado ao apito parcial de Bruno Arleu de Araújo.

2º tempo

Na etapa final, precisando sair para o jogo, João Martins sacou Kevin e Rony do Palmeiras e colocou Luís Guilherme e Breno Lopes nas respectivas vagas.

Ainda assim, o Verdão não conseguiu ser contundente ofensivamente e, ainda que melhor do que no primeiro tempo, não chegava a ameaçar Everson com perigo.

Aos 30, o cenário ficou ainda pior. Depois de erro na saída de bola de Piquerez, Saravia fez o desarme e lançou Paulinho. Partindo do campo de defesa, o atacante aproveitou para pegar a zaga palmeirense desajeitada e, cara a cara com Weverton, praticamente decretou o triunfo mineiro.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 0 X 2 ATLÉTICO-MG

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 19 de outubro, quinta-feira



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)



VAR: Wagner Reway (VAR-Fifa-PB)



Cartões amarelos: Kevin, Rony, Jhon Jhon e Endrick (Palmeiras); Alan Franco, Zaracho e Rubens (Atlético-MG)

Público: 27.718 pessoas



Renda: R$ 1.665.375,02

Gols: Hulk, ao primeiro minuto do 1ºT e Paulinho, aos 30 minutos do 2ºT (Atlético-MG)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Flaco López); Kevin (Luís Guilherme), Rony (Breno Lopes) e Endrick



Técnico: João Martins (auxiliar)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, B. Fuchs, Lemos (Jemerson) e Guilherme Arana (Pavón); Otávio, Alan Franco, Zaracho e Igor Gomes (Rubens); Paulinho e Hulk



Técnico: Luiz Felipe Scolari