Palmeiras não perde para o Atlético-MG em casa há mais de sete anos; relembre

O Palmeiras defende uma longa invencibilidade diante do Atlético-MG jogando dentro do Allianz Parque. A última vitória do Galo no estádio foi há mais de sete anos, no dia 24 de julho de 2016.

Na oportunidade, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, a equipe mineira comandada pelo então técnico Marcelo de Oliveira venceu o Verdão na arena do adversário pelo placar de 1 a 0, com gol marcado pelo volante Leandro Donizete já no segundo tempo. O Alviverde era o líder da competição naquele momento momento e perdia o primeiro jogo em casa no torneio - que foi o campeão.

Sete anos depois, o Atlético-MG ainda busca sua segunda vitória jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque. Desde então, foram nove jogos entre as equipes no estádio com incríveis sete empates e duas vitórias alviverdes. Dentre esses jogos, estão as três eliminações recentes do Galo na Libertadores para o time do técnico Abel Ferreira.

Hoje, o Palmeiras busca a vitória para voltar à segunda colocação do Brasileirão e para seguir na cola do líder Botafogo, que venceu na rodada. Já o Atlético-MG pode colar no G-6 e entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores de 2024.