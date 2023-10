Palmeiras está querendo atazanar o Flamengo com Bruno Henrique, diz RMP

O colunista Renato Mauricio Prado afirmou no UOL News Esporte que o principal objetivo da ofensiva do Palmeiras sobre Bruno Henrique é atazanar o Flamengo. Segundo ele, é mera provocação da presidente Leila Pereira com seu desafeto particular Rodolfo Landim.

'Bruno Henrique já disse que quer ficar no Flamengo': "O Palmeiras está querendo atazanar o Flamengo, essa é a verdade, porque o Bruno Henrique já disse que quer ficar, o Bruno Henrique vai ficar. Agora, o Palmeiras está conseguindo fazer com que o Flamengo dê um prazo de contrato maior do que gostaria e pague um aumento. O Bruno Henrique já disse — fontes da Gávea já confirmaram para o Mauro Cezar, para mim, para uma porção de gente —, o Bruno Henrique topa ficar no Flamengo ganhando menos do que o Palmeiras está oferecendo".

'A Leila e o Landim não se bicam': "O problema é que, como o Palmeiras veio com essa patacoada de quatro anos de contrato para um jogador que vai fazer 33 anos ainda este ano, ou seja, está oferecendo ao Bruno Henrique jogar no Palmeiras até 37 anos, isso é só para atazanar o Flamengo, pode ter certeza. A Leila e o Landim não se bicam, então eles ficam se atazanando um ao outro".

RMP e Milly alertam: Corinthians e Cruzeiro estão jogando para cair

RMP: São Paulo precisa reagir; time campeão não briga para não cair

Assista ao UOL News Esporte na íntegra