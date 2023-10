Palmeiras vai a campo com Endrick, Kevin e convocados; veja escalações

Palmeiras e Atlético-MG estão escalados para o jogo da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola logo mais, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras vem a campo com: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Kevin, Rony e Endrick.

Já o Atlético-MG está escalado assim: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Lemos, Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho, Igor Gomes; Hulk e Paulinho.

João Martins, que substitui Abel Ferreira no comando palestrino hoje, manteve Endrick e os convocados (Raphael Veiga, Gómez e Piquerez) no time titular. O auxiliar optou pela entrada do também jovem Kevin no ataque, movendo Artur para o banco de reservas.

Felipão fortaleceu mais o meio de campo do Galo e colocou Alan Franco e Zaracho juntos entre os titulares. Pavón foi para a reserva.

Confira as escalações: