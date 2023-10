Atlético-MG vence, Palmeiras é vaiado no Allianz e vê crise aumentar

O Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0 em pleno Allianz Parque, nesta quinta-feira (19), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk e Paulinho marcaram para o Galo e acentuaram a crise nos alviverdes.

Parte da torcida vaiou, e a presidente Leila Pereira foi alvo de protestos da organizada. A Mancha Verde entoou cânticos contra a presidente e o dirigente Anderson Barros. Assobios de reprovação foram ouvidos em vários momentos do jogo e no apito final.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 43 pontos e encostou no G6 (zona de classificação à Libertadores). A equipe mineira está a um ponto do Athletico, atual 6º colocado. De quebra, o Galo quebrou um tabu de dez partidas sem vencer o Palmeiras.

O Palmeiras amarga uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão e cai para a 5ª posição, com 44 pontos — agora são 14 de distância para o líder Botafogo, que soma 58.

Palmeiras e Atlético-MG voltam a campo no domingo (22), pela próxima rodada do Brasileiro. O Galo terá pela frente um clássico diante do Cruzeiro, na Arena MRV, às 16h, enquanto os paulistas encaram o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h30.

Jogadores do Atlético-MG comemoram em meio à decepção de atletas do Palmeiras em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Como foi o jogo

Felipão vira pedra no sapato do Palmeiras. Na última vez em que esteve na casa alviverde, o experiente treinador eliminou o ex-clube na semifinal da Libertadores, a frente do Athletico-PR, no ano passado. Abel Ferreira não pôde "se vingar" de Scolari, pois foi suspenso por dois jogos por acusar o árbitro Bruno Arleu — o mesmo do jogo de hoje — de roubo em duelo contra o Grêmio. O auxiliar João Martins foi o comandante do Palmeiras hoje.

Susto duplo no Palmeiras: o Atlético-MG abriu o placar na primeira finalização do jogo, e Endrick e Menino sentiram. Hulk inaugurou o marcador com um chutaço logo aos dois minutos. Ainda no começo, as joias palestrinas caíram no gramado e receberam atendimento. O camisa 9 trombou com Lemos, mas ficou tudo ok depois. Já o meia sofreu uma fisgada na perna e precisou ser substituído aos 12.

O Palmeiras se abateu após o gol e viu o Atlético-MG dominar o primeiro tempo. A equipe de Felipão criou chances das mais diversas formas, mas as chegadas mais perigosas vinham pelo lado esquerdo, com Arana. Os alviverdes até ameaçaram, só que com pouca criatividade para superar a defesa adversária. Chutes de fora da área também foram frequentes, com tentativas de Hulk, Piquerez e Veiga.

Ligado nos contra-ataques, o Atlético-MG pegou um Palmeiras aberto e consolidou o resultado no segundo tempo. Buscando o gol a todo custo, o Palmeiras atacou mais desde o começo da etapa final, mas teve poucas chances reais de gol. Os atleticanos incomodavam sempre que saíam em velocidade. Em um desses contragolpes, Paulinho recebeu na cara de Weverton e ampliou, aos 30 minutos.

Gols e melhores momentos

0x1: Gol relâmpago de Hulk. Com apenas dois minutos de jogo, o atacante do Galo recebeu na ponta direita e soltou uma bomba rasteira no canto esquerdo de Weverton.

Hulk balançou as redes em Palmeiras x Atlético-MG, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Imagem: MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Desta vez, Weverton levou a melhor em novo duelo com Hulk. O camisa 7 experimentou outro chute de longe, mas o goleiro do Palmeiras conseguiu espalmar para escanteio.

Mais Galo no jogo e bola no travessão. Em cruzamento para a área, Rony afastou mal, e Alan Franco chegou batendo de primeira. A bola estremeceu o travessão e subiu para fora.

Palmeiras deu primeiro chute perigoso. Passada mais da metade da etapa inicial, Piquerez finalizou com perigo da entrada da área para boa defesa de Everson.

0x2: Galo ampliou e deu banho de água gelada no Palmeiras. Aos 30, Saravia desarmou Piquerez e deu lançamento longo para Paulinho. O atacante saiu em velocidade na cara do gol e apenas finalizou na saída de Weverton.

Palmeiras quase fez gol de honra nos acréscimos, mas Everson salvou. No abafa, Gómez resvalou de cabeça e a bola sobrou para Flaco López, que foi parado pelo goleiro atleticano.

Deu tempo de mais. Hulk cobrou falta muito venenosa no último lance do jogo e a bola tirou tinta da trave direita dos mandantes.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 0 x 2 Atlético-MG

Competição: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro - Série A

Data e horário: 19 de outubro de 2023, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa/RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Cartões amarelos: Kevin, Rony, Jhon Jhon, Gómez, Endrick, Fabinho (Palmeiras); Alan Franco, Zaracho (Atlético)

Gols: Hulk (aos 2 minutos do primeiro tempo) e Paulinho (aos 30 minutos do segundo tempo)

Palmeiras: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Jhon Jhon), Raphael Veiga (López); Kevin (Luis Guilherme), Rony (Breno Lopes) e Endrick. Técnico: João Martins

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, M. Lemos (Jemerson), Guilherme Arana (Pavón); Otávio, Alan Franco, Zaracho, Igor Gomes (Rubens); Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari