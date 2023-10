Palmeiras x Atlético-MG: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Do UOL, em São Paulo

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam hoje, no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo vai passar com exclusividade no Premiere (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Palmeiras não vence há cinco partidas e vive um cenário turbulento. A equipe de Abel Ferreira, que aposta na força de sua casa para ressurgir no torneio, acumula 44 pontos na tabela. Para hoje, há dúvida sobre a presença de nomes envolvidos na última data Fifa, como Piquerez, Gustavo Gómez e Raphael Veiga.

Já o Atlético-MG é um dos melhores visitantes do Brasileirão e vinha embalado com três vitórias, mas perdeu para o Coritiba na última rodada e voltou à zona intermediária da classificação.

Paulistas e mineiros voltam a jogar no domingo (22). O Palmeiras encara o Coritiba fora de casa, enquanto o Atlético-MG tem clássico diante do Cruzeiro.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez (Luan), Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Kevin (Artur), Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Atlético-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Arana (Rubens); Otávio, Zaracho, Igor Gomes e Pavón; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão

Palmeiras x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

Data: 19 de outubro de 2023, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

