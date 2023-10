Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos 2023?

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 já começaram, e há duas opções para assistir ao evento.

Os veículos oficiais de transmissão do Pan 2023 são a CazéTV (YouTube), o Canal Olímpico do Brasil e o Panam Sports Channel (site e app). Todas as alternativas de streaming estão disponíveis ao público sem cobrança de taxa — no caso do Panam Sports é necessário criar uma conta.

Os Jogos Pan-Americanos serão transmitidos no Brasil exclusivamente na internet pela primeira vez. A Record TV, detentora dos direitos nas últimas três edições, rompeu contrato durante a pandemia. Nenhum canal de televisão aberta ou fechada vai passar o Pan 2023.

A CazéTV terá uma live diária denominada "Multiverso do Pan", que acompanhará os brasileiros e os principais destaques do evento. Lives específicas para cada modalidade também serão abertas.

O Canal Olímpico do Brasil terá mais de 700 horas de transmissão do Pan. Os eventos serão exibidos em seu site próprio e também no YouTube do Time Brasil.

O Panam Sports Channel não tem transmissão em língua portuguesa. É possível acompanhar aos eventos na íntegra na plataforma.

Quando começa o Pan 2023?

A abertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 está marcada para sexta-feira (20), às 20h30 (de Brasília). CazéTV e Canal Olímpico do Brasil transmitirão a festa.

No entanto, os eventos esportivos já começaram. A primeira partida aconteceu ontem (18), o jogo de beisebol entre Chile e México.

O Brasil já estreou no boxe hoje (19), e com vitória. Luiz 'Bolinha' Oliveira bateu o canadense Victor Tremblay na categoria até 57kg.