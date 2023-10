No Maracanã, Corinthians quer encerrar jejum incômodo contra Fluminense; confira

O Corinthians quer encerrar um jejum incômodo contra o Fluminense, nesta quinta-feira. Contando apenas partidas como visitante, o último triunfo alvinegro diante do Tricolor Carioca ocorreu seis anos atrás, em 2017.

Na época, o Corinthians era comandado por Fábio Carille e disputava o título brasileiro. Pelo segundo turno da liga nacional, o Timão venceu o clube das Laranjeiras por 1 a 0 no Maracanã, com gol do zagueiro Balbuena.

De lá para cá, o Corinthians visitou o Fluminense em sete oportunidades, com quatro derrotas e três empates no retrospecto. Além do Maraca, Mané Garrincha, em Brasília, e São Januário foram utilizados pelo Tricolor para mandar suas partidas diante do Timão.

Apesar da ausência de vitórias, alguns empates tiveram "sabor doce" para o Corinthians, como o 1 a 1 das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2019, que classificou o clube paulista para a semifinal por conta do critério do gol fora de casa. A igualdade em 2 a 2, na ida da semifinal da Copa do Brasil de 2022, também foi celebrada pelos corintianos.

Algo que joga contra o Corinthians é o retrospecto da equipe como visitante no Brasileirão deste ano. O time tem a 5ª pior campanha atuando longe de seus domínios, com apenas nove pontos conquistados em 13 jogos nessa condição.

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, O confronto é importante para os paulistas, que buscam se distanciar da parte de baixo da tabela. Neste momento, o Timão se encontra na 15ª colocação do Brasileiro, com 31 pontos conquistados.

Veja jejum do Corinthians contra Fluminense longe de Itaquera:

22/8/2018 - Fluminense 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro) - Maracanã

29/8/2019 - Fluminense 1 x 1 Corinthians (Copa Sul-Americana) - Maracanã

15/9/2019 - Fluminense 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro) - Estádio Mané Garrincha

13/9/2020 - Fluminense 2 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro) - Maracanã

27/6/2021 - Fluminense 1 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro) - São Januário

2/7/2022 - Fluminense 4 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro) - Maracanã

24/8/2022 - Fluminense 2 x 2 Corinthians (Copa do Brasil) - Maracanã