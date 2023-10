No Barradão, Internacional se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Santos pelo Brasileiro

Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Internacional se reapresentou após a derrota para o Bahia, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Ainda em Salvador, a equipe iniciou a preparação para o duelo contra o Santos, também pelo torneio nacional, no estádio Barradão, casa do Vitória.

Após o fim das atividades desta quinta, o Colorado viajou de volta para Porto Alegre. A comissão técnica ainda terá mais dois treinamentos para organizar o time antes do confronto diante do Peixe: um nesta sexta-feira e o último no sábado. Ambos acontecerão no CT Parque Gigante.

Para o jogo contra o Santos, o Inter terá o retorno de sete jogadores importantes no plante. O goleiro Rochet, os meio-campistas Johnny e Aránguiz e o atacante Enner Valencia retornam de suas respectivas seleções e ficam à disposição do técnico Eduardo Coudet.

Preparação iniciada para enfrentar o Santos. Delegação retorna para Porto Alegre daqui a pouco e tem mais dois dias de treinamentos pela frente. #VamoInter pic.twitter.com/xZecELkPCQ ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 19, 2023

Além dos quatro jogadores que foram convocados por suas seleções nessa data Fifa, o treinador argentino poderá contar também com o lateral esquerdo Renê e os zagueiros Igor Gomes e Nico Hernández. Os três já cumpriram suspensão e podem estar na convocatória para o jogo.

Internacional e Santos fazem duelo importante na briga contra o rebaixamento para a Série B. Os dois clubes se enfrentam neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Apenas dois pontos separam Inter e Santos na tabela do Campeonato Brasileiro. No entanto, a diferença entre posições é grande: enquanto o Colorado está na 12ª posição, com 32 pontos, o Peixe aparece na zona de rebaixamento da competição nacional, com 30 marcadores.