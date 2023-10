Nathan e Iturbe tem lesões confirmadas pelo Grêmio e serão desfalques para Renato Gaúcho

Na tarde desta quinta-feira, o Grêmio confirmou que Renato Gaúcho terá mais dois desfalques para a sequência da temporada. O meio-campista Nathan e o atacante Juan Iturbe foram diagnosticados com lesões na coxa e ficarão de fora por tempo indeterminado.

De acordo com comunicado oficial do Tricolor gaúcho, o paraguaio foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma lesão de grau dois no músculo reto femoral da coxa direita. No duelo contra o Athletico-PR, na última quarta-feira, Iturbe deixou o campo no início do segundo tempo com desconforto muscular.

Nathan, por sua vez, foi diagnosticado com uma lesão de grau um no músculo adutor da coxa esquerda. Machucado, o meia precisou ser substituído por volta dos 25 minutos do segundo tempo. Josué, cria da base da equipe de Porto Alegre, entrou em seu lugar e fez sua estreia no time profissional.

O Grêmio não estipulou o tempo de recuperação para nenhum dos dois jogadores, mas informou que ambos já iniciaram tratamento com a fisioterapia do clube.

Com as duas novas lesões no elenco, o departamento médico do Tricolor gaúcho termina a rodada ainda mais lotado. Iturbe e Nathan se juntaram ao goleiro Felipe Scheibig e aos volantes Mila e Carballo.

No treino desta sexta-feira, que aconteceu no CT Luiz Carvalho, o atacante João Pedro Galvão e o lateral Cuiabano também seguiram tratando de suas lesões e trabalharam sob o comando da fisioterapia. Os dois realizaram corridas em volta do gramado e atividades específicas.

O próximo desafio do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro acontece neste sábado. Em duelo de tricolores, o Imortal viaja para encarar o São Paulo, no Morumbi, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi. Para o confronto, além dos desfalques por lesão, Renato Gaúcho não terá à disposição o lateral esquerdo Reinaldo, que foi expulso contra o Athletico-PR e terá que cumprir suspensão.