"Não podemos mais deixar pontos pelo caminho", diz Lucas após tropeço

Lucas Moura deixou o estádio Hailé Pinheiro bastante insatisfeito com o desempenho de sua equipe no Campeonato Brasileiro. Passada a derrota por 2 a 0 para o Goiás, fora de casa, o atacante adotou o mesmo tom de discurso do técnico Dorival Júnior, externando sua preocupação com o desempenho do time no torneio.

"A briga está grande nessa parte da tabela, a gente não pode mais deixar pontos no caminho como a gente vem deixando. Precisamos fazer nosso dever de casa no sábado. Vamos descansar para poder ganhar e se afastar daquela zona ali", disse Lucas Moura.

Nesta quarta-feira o camisa 7 tricolor não teve uma atuação de destaque, sofrendo com a falta de espaços para arrancar em velocidade, driblar a marcação e fazer a diferença. Já era esperado que o Goiás optasse por se defender na maior parte do tempo, porém, com o gol marcado logo aos dez minutos de jogo, um golaço, aliás, essa postura ficou ainda mais nítida por parte dos donos da casa.

"Belo chute, não tem nem o que falar, apontar algum erro de marcação. Foi uma felicidade enorme, talvez um dos gols mais bonitos do campeonato. O segundo gol foi um balde de água fria, estávamos ali buscando uma reação", comentou.

"Mas, mesmo assim, no segundo tempo fomos para cima, mas estava mais complicado, a equipe mais fechadinha. É difícil furar a defesa deles. Futebol brasileiro é assim, muito competitivo. Sair atrás no placar é muito difícil, mas vamos buscar nossa reação para sábado", concluiu Lucas.