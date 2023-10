Na estreia de Tite, Pedro marca e Flamengo ganha do Cruzeiro pelo Brasileirão

O técnico Tite estreou bem pelo Flamengo. Os rubro-negros venceram por 2 a 0 o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Mineirão. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 47 pontos, no G4 do Campeonato Brasileiro. Já os mineiros seguem com 31, perto da zona de rebaixamento.

A vitória do Flamengo foi construída no primeiro tempo, com gols de Ayrton Lucas e Pedro.

Fim de jogo no Mineirão! Na estreia de Tite, o Mengão vence o Cruzeiro por 2 a 0 com gols de Ayrton Lucas e Pedro! #CRF #VamosFlamengo ? Marcelo Cortes / CRF pic.twitter.com/rJKqqZHnUI ? Flamengo (@Flamengo) October 19, 2023

O jogo entre Cruzeiro e Flamengo

O Cruzeiro começou melhor a partida e criou sua primeira chance aos 16 minutos. Ian Luccas aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Rossi. O panorama do confronto seguiu o mesmo, mas com o Cruzeiro tendo dificuldade em criar boas chances. Aos poucos, o Flamengo conseguiu equilibrar as ações no Mineirão. Os rubro-negros assustaram aos 28 minutos, em jogada individual de Ayrton Lucas.

O lance animou os cariocas. Pedro quase abriu o placar aos 32 minutos. No entanto, o atacante mandou pela linha de fundo. De tanto insistir, o Flamengo chegou ao gol aos 38. Ayrton Lucas aproveitou corte errado da zaga mineira, ficou com a bola e finalizou para a rede.

O Cruzeiro não teve tempo para reagir após o revés. Aos 41 minutos, Neris derrubou Wesley na área e o árbitro marcou pênalti. Pedro cobrou sem chance para Rafael Cabral para ampliar o marcador no Mineirão. Assim, o Flamengo foi para o intervalo com boa vantagem.

Na segunda etapa, o Flamengo chegou a balançar a rede no início, mas o gol foi anulado por falta assinalada pelo árbitro. A partir do susto, o Cruzeiro tentou esboçar uma pressão para diminuir o prejuízo. Só que os mineiros seguiram tendo problemas no setor ofensivo.

O Flamengo começou a explorar os espaços e nervosismo do rival. Os rubro-negros quase ampliaram aos 17 minutos, com Pedro. O Cruzeiro seguiu com mais posse de bola e conseguiu assustar aos 29 minutos, em chute de Nikão. Rossi fez boa defesa. Depois, Lucas Silva arriscou de longe, o goleiro rubro-negros deu rebote, mas a zaga impediu a finalização de Palacios.

Após o susto, o Flamengo tratou de administrar a vantagem e recuou. Com isso, o Cruzeiro voltou a ter dificuldade em criar boas jogadas. Os rubro-negros mantiveram a postura nos minutos finais para sair de campo com a vitória do Mineirão.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 0 X 2 FLAMENGO

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: Quinta-feira, 19 de outubro de 2023



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS-VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Palacios, Marlon e Wesley (Cruzeiro); Thiago Maia e Rossi (Flamengo)

GOLS



FLAMENGO: Ayrton Lucas, aos 38min do primeiro tempo; Pedro, aos 43min do primeiro tempo

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios, Neris, Castán e Marlon; Matheus Jussa, Lucas Silva, Kaiki (Wesley), Ian Luccas (Mateus Vital) e Matheus Pereira (Nikão); Bruno Rodrigues (Fernando)



Técnico: Zé Ricardo

FLAMENGO: Agustín Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Pablo) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro (Arrascaeta); Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro (Gabigol)



Técnico: Tite