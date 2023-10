Medalha no Pan-Americano classifica para as Olimpíadas? Qual a relação?

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago podem carimbar o passaporte de alguns atletas para as Olimpíadas de Paris, no ano que vem. O torneio terá evento de abertura amanhã (20) e vai até o dia 5.

A competição vai contar com 58 modalidades, sendo que 21 delas vão dar vaga direta para os Jogos Olímpicos de 2024, e outras 12 vão servir de pontuação para o ranking. O total de vagas olímpicas distribuídas no Pan 2023 de Santiago será de 244.

Quais modalidades dão vagas?

Boxe. A modalidade vai distribuir 30 vagas. Os medalhistas de ouro e prata nas 13 categorias se garantem em Paris. Além disso, também as mulheres semifinalistas nas categorias até 57kg e 60kg.

Breaking. O estreante breaking vai dar duas vagas, para o campeão masculino e feminino.

Escalada esportiva. São quatro vagas, para os campeões de cada prova;

Hipismo adestramento. A modalidade vai distribuir oito vagas, para ouro e prata nas provas individuais e também por equipes.

Hipismo CCE: São seis vagas, classificando os que conquistarem medalhas de ouro e prata por equipes.

Hipismo saltos: Essa modalidade dá 12 vagas, carimbando o passaporte dos que forem ao pódio nas provas individuais, com o máximo de um por país, e por equipes.

Ginástica artística. São duas vagas, para os campeões no individual geral.

Ginástica rítmica: Distribui seis vagas, para a campeã no individual geral e para o conjunto campeão.

Ginástica de trampolim: Vaga única para o medalhista de ouro com melhor nota na média, homem ou mulher.

Handebol: São, ao todo, 28 vagas para as duas equipes dos países campeões.

Hóquei sobre grama: Ao todo, são 32 vagas, para as duas equipes dos países campeões.

Nado artístico: São 11 vagas para as campeãs no conjunto e no dueto.

Pentatlo moderno: A modalidade dá 10 vagas para os cinco primeiros colocados de cada gênero.

Polo aquático: São, ao todo, 26 vagas para as duas equipes dos países campeões.

Saltos ornamentais: Distribui quatro vagas, para os campeões individual no trampolim de 3m e plataforma de 10m que ainda não tenham se classificado a Paris.

Surfe: São duas vagas, sendo nominal para os campeões de países que ainda não tenham cumprido a cota olímpica.

Tênis: Dá quatro vagas, para os medalhistas de ouro e prata em simples.

Tênis de mesa: São quatro vagas, para os medalhistas de ouro e prata nas duplas mistas.

Tiro: São 18 vagas, distribuídas para os medalhistas de ouro, quatro vagas para os medalhistas de prata na fossa olímpica e duas para a prata na pistola de 25m.

Tiro com arco: A modalidade dá seis vagas, que são para os medalhistas de ouro e prata individuais, e para os campeões em duplas mistas.

Vela: Ao todo são 28 vagas, para 22 barcos. Vaga para os barcos mais bem colocados por região nas nove classes olímpicas.

Quais valem pontos ou índice?

Atletismo: as marcas são válidas para classificação a Paris 2024.

Badminton: pontos no ranking mundial, que é usado na classificação olímpica.

Basquete 3x3: pontos no ranking mundial, que é usado na classificação olímpica.

Ciclismo de pista: pontos para o ranking olímpico.

Ciclismo BMX Racing: pontos para o ranking olímpico.

Ciclismo mountain bike: pontos para o ranking olímpico.

Natação: as marcas são válidas para classificação a Paris 2024.

Nado artístico: pontos para o ranking olímpico.

Pentatlo moderno: pontos para o ranking olímpico.

Saltos ornamentais: pontos para o ranking olímpico.

Taekwondo: pontos para o ranking olímpico.

Triatlo: pontos para o ranking olímpico.