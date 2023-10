Marcelo Fernandes se diz chateado com derrota, mas pede para o Santos "não abaixar a guarda"

O técnico do Santos, Marcelo Fernandes, elogiou a atuação da equipe mesmo após a derrota por 3 a 1 para o Red Bull Bragantino, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado mantém o Peixe na zona de rebaixamento da competição.

Com uma postura ofensiva, o time criou diversas oportunidades para sair na frente no início do primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes. Depois, viu o Massa Bruta abrir dois de vantagem na etapa inicial. O terceiro gol logo na volta do intervalo serviu como um verdadeiro balde de água fria.

"Eu estou muito satisfeito pelo o que a equipe criou, pegamos um adversário muito difícil. E a equipe se portou muito bem, de igual para igual. Infelizmente não fomos felizes nas finalizações e ele foram", avaliou o treinador na entrevista coletiva.

"Não estamos tranquilos, estamos bem chateados com a derrota. Mas a torcida reconheceu o nosso desempenho, conseguimos criar, mas pecamos nas finalizações. O campeonato é difícil, sempre falei que não tinha nada de oba-oba, é pés no chão o tempo inteiro", acrescentou.

O próximo compromisso do Santos no Brasileirão é diante do Internacional, fora de casa. Para a partida, a equipe não terá o goleiro João Paulo e o volante Jean Lucas, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Marcelo Fernandes afirmou que, mesmo sem dois titulares e com o fardo da derrota, o Peixe deve manter a cabeça erguida.

"Não temos que abaixar a guarda em nenhum momento, a equipe está muito ciente do que precisa fazer. Vamos para um jogo dificílimo, sem dois jogadores importantes, mas vamos trabalhar muito durante a semana", disse.

"Essas últimas três vitórias nos colocaram no bolo, estamos na briga com todos. Volto a dizer, estamos chateados com a derrota, mas o nosso desempenho como equipe foi muito bom, estamos satisfeitos com isso. Agora é descansar os atletas e ter calma. O planejamento segue o mesmo", concluiu.

Sem tempo para lamentar, o Santos retorna a campo neste domingo para enfrentar o Colorado, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília), no Beira-Rio. A equipe de Marcelo Fernandes ocupa o 17º lugar da tabela, com 30 pontos, apenas um atrás do Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento.