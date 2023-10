Lúcio Flávio revela conversa com Perri e Adryelson antes de vitória do Botafogo

O Botafogo venceu o América-MG e aumentou a distância na liderança do Campeonato Brasileiro. O triunfo aproximou os alvinegros do título.

Para esta partida, o clube carioca fez um esforço extra para contar com o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson. Ambos estavam com a Seleção Brasileira em Montevidéu no dia anterior.

Após a vitória, Lucas Perri admitiu que sentiu o cansaço pela maratona para chegar a tempo em Belo Horizonte. Já Adryelson também parece ter sentido, pois foi substituído no segundo tempo.

O técnico Lúcio Flávio revelou que conversou com os jogadores para saber a condição de ambos para a partida.

"A gente sabia que seria uma logística difícil para eles estarem aqui, ainda mais 100%. Eu conversei com eles, falei para serem honestos", disse.

O Botafogo passa a focar na partida deste sábado, contra o Athletico, no Nilton Santos.