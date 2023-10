Lucas Moura despista sobre futuro no São Paulo: 'Não quero decidir na empolgação'

Lucas Moura despistou ao ser questionado se permaneceria no São Paulo para a próxima temporada após a derrota sofrida por 2 a 0 para o Goiás, nesta quarta-feira, em Goiânia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com contrato válido somente até o fim deste ano, Lucas ainda não definiu qual será seu destino. O jogador demonstrou o desejo de seguir no São Paulo, caso o clube apresente um projeto que faça sentido para ele, porém, pelo menos por enquanto, ele prefere não garantir sua permanência.

"Eu não estou procurando pensar nisso agora, quero focar nesse restante de campeonato, quero alcançar as vitórias, a pontuação necessária para escapar dessa zona desconfortável. Depois vou aproveitar as férias e decidir com calma. Não quero decidir nada na empolgação, nada na emoção. Quero decidir com a cabeça fria para tomar a melhor decisão", disse Lucas.

Nos bastidores a diretoria do São Paulo já trabalha pela permanência de Lucas. O clube entende que o camisa 7 é uma peça fundamental do elenco que disputará a Copa Libertadores na próxima temporada. Justamente pelo retorno ao principal campeonato de clubes do continente, o Tricolor não pretende perder o atacante.

Antes de retornar ao São Paulo, Lucas Moura recebeu propostas do futebol norte-americano, mas preferiu não se transferir para a MLS naquele momento. A partir de janeiro, o jogador estará livre no mercado para assinar com qualquer clube, e propostas financeiramente mais atrativas que as do Tricolor podem chegar para ele.

Por outro lado, Lucas tem uma grande identificação com o São Paulo, é ídolo da torcida, conquistou recentemente o único título que faltava na galeria do clube e terá a oportunidade de disputar a Libertadores em 2024.

