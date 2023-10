Santos reencontra Sasha na Vila Belmiro após brigas na Justiça e saída conturbada

O Santos tem um reencontro marcado para esta quinta-feira, quando recebe o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Após uma saída conturbada do Peixe, o atacante Eduardo Sasha voltará a pisar na Vila Belmiro.

Em meados de 2020, o jogador entrou com um processo na Justiça do Trabalho reivindicando salários e direitos de imagem atrasados. O caso envolvia um valor de R$ 15 milhões, no total. A saída do atleta do Santos, contudo, ocorreu sem que fosse necessária a resolução dos trâmites.

O jogador chegou a um acordo com o clube antes da audiência e logo em seguida se transferiu ao Atlético-MG, que topou desembolsar 1,5 milhão de euros (R$ 9,8 mi, na cotação da época) pela contratação. No fim, o Peixe precisou pagar apenas parte dos atrasados, que totalizavam R$ 1 milhão.

Sasha defendeu o Galo por três anos e chegou ao Bragantino em março de 2023. Com 12 gols em 29 jogos pelo Massa Bruta, ele vive uma das temporadas mais artilheiras de sua carreira, ficando atrás de 2019, quando anotou 14 tentos com o Santos de Sampaoli.

Em entrevista coletiva, o atacante projetou o reencontro com o Peixe. O jogador, que nunca marcou contra o time da Vila Belmiro após deixá-lo, afirmou que irá comemorar normalmente se for às redes e fazer valer a lei do ex.

"Esperamos um jogo difícil, sabemos da grandeza do Santos e a dificuldade de enfrentar eles na Vila Belmiro. Mas estamos confiantes porque viemos de uma boa semana de trabalho, estamos preparados para chegar lá e buscar o nosso resultado", disse o atleta.

"Vai ser uma honra retornar lá. Todo mundo sabe a história que a Vila Belmiro tem. Com todo respeito, agora defendo outra camisa. Sem dúvida nenhuma, se sair o gol eu vou comemorar normalmente, como sempre comemoro os gols que venho fazendo, com respeito à camisa que defendo hoje", acrescentou.

O duelo entre Santos e Bragantino é válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para a noite desta quinta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.