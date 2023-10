Juventus declara apoio à Nicolo Fagioli, atleta envolvido com esquema de apostas

Por conta de envolvimento com apostas esportivas, o italiano Nicolo Fagioli foi suspenso pela FIGC (Federação Italiana de Futebol) por sete meses. Nesta quinta-feira, a Juventus, clube em que o atleta atua, soltou um comunicado prestando apoio ao jogador.

"A Juventus confirma o seu total apoio a Nicolo Fagioli, proporcionando ao menino o apoio necessário na execução do plano terapêutico indicado e, conforme expressamente previsto no acordo, colaborando também com a Federação para identificar os ciclos de reuniões previstos. Estamos firmemente convencidos de que Nicolò, com o apoio do clube, dos seus companheiros, da sua família e dos profissionais que o assistem, enfrentará o processo terapêutico e formativo com grande sentido de responsabilidade e, uma vez cumprida a desqualificação, irá poder voltar a competir com a devida serenidade.", escreveu o clube.

A suspensão de sete meses do jogador terá inicio nesta quinta-feira, 19 de outubro, e irá até o dia 19 de maio de 2024.

Além de Fagioli, os italianos Sandro Tonali, do Newcastle, e Nicolò Zaniolo, da Roma, também estão sendo investigados por apostas ilegais. Tonali já admitiu sua ligação com o caso e, por outro lado, Zaniolo nega qualquer tipo de acusação.