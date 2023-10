Jorge Jesus e elenco do Al-Hilal gravam vídeo desejando boa recuperação a Neymar

Antes de se preparar para operar o joelho esquerdo por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior, Neymar recebeu a solidariedade de seus companheiros de clube. O Al-Hilal divulgou nesta quinta-feira um vídeo do elenco desejando uma boa recuperação para o jogador de 31 anos.

O técnico Jorge Jesus foi o primeiro a dar sua mensagem a Neymar. O comandante português terá que armar o time sem o brasileiro por pelo menos seis meses, que é o tempo mínimo previsto para a recuperação.

"Neymar, neste momento sei que você não se sente bem, mas a vida de jogador tem destas coisas e você vai voltar mais forte. Esperamos por você e sofreremos contigo a mesma dor que você tem. Um grande abraço de toda a equipe e de seu treinador que te aprecia muito e que te ama muito", disse.

Colegas de Neymar, os brasileiros Malcom e Michael também apoiaram o craque na gravação. Algumas das principais contratações do time, como o zagueiro Koulibaly, o volante Rubén Neves e o meia Milinkovic-Savic foram outros que deram sua palavra de força para o craque.

"Fala, meu ídolo! Passando aqui para desejar a melhor recuperação. Que você possa ter muitas forças e que Deus sabe de todas as coisas. Tamo aqui na torcida para que você volte logo aos gramados para dar ainda mais alegria para todos nós aqui", afirmou Malcom.

"Sei que é um momento difícil, delicado. Quero te mandar boas energias, que Deus te abençoe, te ilumine, e que você possa voltar mais forte", desejou Michael.

Neymar torceu o joelho durante a derrota de 2 a 0 do Brasil para o Uruguai, na última terça-feira. Além de romper o ligamento cruzado, o camisa 10 também apresentou uma lesão no menisco e foi substituído ainda no primeiro tempo para a entrada de Richarlison.