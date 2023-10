Jean Lucas lamenta falta de sorte do Santos na derrota para o Bragantino: "Nada deu certo"

O Santos foi derrotado pelo Red Bull Bragantino na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, por 3 a 1. Apesar do resultado ruim, o volante Jean Lucas viu uma boa atuação da equipe e lamentou a falta de sorte.

Com domínio do jogo, o Peixe criou diversas oportunidades no início do primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes. Na sequência, viu o Massa Bruta marcar três vezes e jogar uma ducha de água fria no time alvinegro. Mesmo assim, a torcida apoiou o time na saída de campo.

"O apoio da torcida tem sido sensacional, nos falaram que estaríamos todos juntos e estamos mesmo. Perdemos o jogo hoje, mas eles continuam aplaudindo a gente. Eu acho que hoje nada deu certo para a gente, tivemos oportunidades no começo do jogo, mas a bola não entrou", disse o jogador ao Premiere.

Em meio à briga contra o rebaixamento, Jean Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e irá desfalcar o Santos na próxima partida, diante do Internacional. Além dele, o goleiro João Paulo também está suspenso.

"Agora vamos trabalhar para ganhar o jogo de domingo, não podemos ficar pensando muito. Eu acho que todos estão prontos como suplentes, quem entrar vai dar conta do recado. Estamos trabalhando muito para sair dessa situação", comentou.

Sem tempo para lamentar, o Peixe retorna a campo neste domingo para enfrentar o Colorado, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília), no Beira-Rio. A equipe de Marcelo Fernandes ocupa o 17º lugar da tabela, com 30 pontos, apenas um atrás do Vasco, primeiro time fora do Z4.