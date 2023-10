James e Ferraresi reforçam São Paulo em reapresentação após derrota para o Goiás

O São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, após a derrota para o Goiás, por 2 a 0, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. A atividade contou com o retorno de James Rodríguez e Nahuel Ferraresi, convocados para defender as seleções colombiana e venezuelana, respectivamente, nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Nahuel Ferraresi participou de toda a atividade no campo, uma vez que não saiu do banco de reservas nas duas partidas da seleção venezuelana nesta Data Fifa, contra Chile e Brasil.

James Rodríguez, por sua vez, participou de um trabalho regenerativo ao lado dos atletas que foram titulares contra o Goiás, já que somou muitos minutos nos dois compromissos da seleção colombiana nas Eliminatórias, contra Uruguai e Equador, adversário contra o qual atuou os 90 minutos.

Nesta quinta-feira Dorival Júnior começou os trabalhos promovendo uma atividade técnica em espaço reduzido, em que era necessário seguir uma série de regras antes de progredir com as jogadas, como, por exemplo, trocar um determinado número de passes.

Posteriormente houve um treino tático, em um espaço maior. Apesar de os principais nomes não terem participado do trabalho em campo, a comissão técnica já começa a pensar no difícil confronto do próximo sábado, contra o Grêmio, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo ainda realizará mais um treinamento, nesta sexta-feira, quando encerrará sua preparação para o duelo com o Tricolor gaúcho. A equipe comandada por Dorival Júnior ocupa o 11º lugar na tabela, estando a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. Por isso, o triunfo contra o Grêmio é de extrema importância para o futuro do time na competição.