Governo do Rio sanciona 'Lei Gui', inspirada em menino xodó do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou hoje (19), no Diário Oficial, a "Lei Gui", inspirada no menino de oito anos que tornou-se xodó da torcida do Vasco e que possui uma doença genética rara, a epidermólise bolhosa.

O que aconteceu

Guilherme Granda Moura emocionou o Brasil ao ficar 16 dias em coma e viralizar em um vídeo de reencontro com sua mãe, Tayane Gandra.

Tayane que propôs a lei, aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no mês passado.

Com a lei, o Governo do Estado do Rio se compromete a pagar uma pensão à pessoas com epidermólise bolhosa e também garante o fornecimento de curativos, medicamentos, suplementos, consultas e exames diagnósticos. O valor da pensão ainda não foi definido.

A epidermólise bolhosa é uma doença genética que não tem cura e não é transmissível, mas provoca graves ferimentos na pele, o que inspira um alto custo em cuidados.

Gui e sua mãe acompanharam a votação na Alerj no fim do mês passado, ocasião em que o menino estava vestido com uma camisa do Vasco e uma cruz de malta desenhada no cabelo. Após a lei aprovada, ele falou no plenário:

Agora vocês vão receber os curativos dos seus filhinhos borboletas e eles vão se sentir 'mais melhor ainda'. Bem-vindo à Força Jovem

Gui, menino que inspirou a lei para pessoas com epidermólise bolhosa

Eis aqui o trecho do Diário Oficial com a histórica "LEI GUI", que ajudará pessoas com epidermólise bolhosa, e promete pensão e ajuda com medicamentos, curativos, suplementos, entre outros pic.twitter.com/WVF6Rj9GKc -- Bruno Braz (@brazbruno) October 19, 2023

Apaixonado pelo Vasco e fã do atacante Gabriel Pec

Gui ao lado de seu ídolo, Gabriel Pec, no campo do Maracanã, em jogo do Vasco Imagem: Daniel Ramalho / Vasco

Gui é vascaíno fanático e fã do atacante Gabriel Pec, que o abraçou e virou seu melhor amigo. "Tio Pec" costuma visitar o menino, já o levou a entrar em campo no Maracanã e foi em sua festa de aniversário, assim como o ídolo vascaíno Edmundo.

Gui também já visitou o treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa e foi recebido pelos jogadores. Nesta semana ele também conheceu o elenco do basquete vascaíno que disputará o NBB.

Torcida faz bandeirão em homenagem a Gui, Heitor e Manoela

Bandeirãp da torcida do Vasco, do Mês das Crianças, com Heitor (e), Gui (c) e Manoela (d) Imagem: Reprodução/Premiere

A torcida do Vasco proporcionou um momento marcante na arquibancada de São Januário ontem (18), ao abrir um bandeirão com a imagem de Gui. A ação aconteceu durante a vitória sobre o Fortaleza, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O adereço foi em homenagem ao Mês das Crianças e também contou com outros dois mascotes conhecidos do universo vascaíno: Heitor Lopes Azeredo, de 10 anos e que é cadeirante, e Manoela, menina que participou da campanha de divulgação do uniforme dos "Camisas Negras".

O bandeirão de 40m x 27m também possui a histórica frase "enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal", que ficou imortalizada pelo ex-presidente do clube Cyro Aranha.

A peça foi idealizada pelo "Coletivo 98", grupo de vascaínos criado para organizar mosaicos, bandeirões e festas da torcida cruzmaltina. A arte foi feita pelo perfil "VasComics" e o material foi produzido por "Beto Bandeiras".

O Coletivo 98 arrecadou uma "vaquinha" junto aos torcedores para atingir a meta de R$ 28.941. O UOL apurou que personalidades vascaínas contribuíram com altas quantias.

Presidente do Fortaleza presenteia Gui

Antes do jogo, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, presenteou Gui com uma camisa personalizada do clube cearense. Simpático, o dirigente perguntou quanto seria a partida em São Januário, e o menino não titubeou.

"Será 2 a 0 para o Vasco, mas eu vou torcer para vocês na Sul-Americana", disse Gui, se referindo à final do torneio continental que o Fortaleza disputará contra a LDU (EQU).

Paz sorriu e respondeu com um "então tá bom". Em seguida, posaram para fotos juntos.