Gómez reconhece "momento difícil" do Palmeiras e minimiza protestos: "Normal, torcida quer ganhar"

O Palmeiras vive situação incômoda na temporada. Nesta quinta-feira (19), o Alviverde foi derrotado em casa pelo Atlético-MG por 2 a 0 e ampliou jejum de vitórias no ano para seis partidas. O duelo contra o Galo foi válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O revés deixou o Palmeiras, comandado por João Martins devido à suspensão de Abel Ferreira, estacionado nos 44 pontos na tabela de classificação do Brasileirão ? com os resultados da rodada, fora do G4.

Após a partida, o capitão Gustavo Gómez falou sobre a derrota e analisou o que está dando de errado no Palmeiras.

"É um momento difícil. Ninguém quer perder, estamos tristes pelo momento, mas não tem outra forma de sair se não for trabalhando. Somos um grupo trabalhador, mas temos que ver o que estamos fazendo de mau para tentar corrigir e melhorar para os jogos seguintes", disse.

"Acho que o golpe da eliminação foi muito forte, final de temporada pegado também, tem um peso forte isso. Mas, como falei, não tem outra forma de sair dessa situação se não for trabalhando. Já mostramos muitas vezes capacidade de sair de situações difíceis, adversas. Nosso time não está acostumado a ficar muitos jogos sem ganhar, é verdade. Mas, não tem como sair de uma situação como essa se não for trabalhando", completou.

O paraguaio também foi perguntado pelo Premiere se é difícil encarar os protestos da torcida.

"É normal, a torcida quer ganhar, nós queremos ganhar, nosso treinador quer ganhar, nossa diretoria também. Todo mundo quer ganhar. É um momento difícil, como falei, nós temos que trabalhar com muita humildade para tentar sair dessa situação", finalizou.

Antes e durante o embate, a Mancha Verde protestou contra Anderson Barros e Leila Pereira. A presidente do clube palestrino, em rota de colisão com a principal torcida organizada do Alviverde, foi o maior alvo das manifestações.

O clima é de crise, portanto, no Verdão ? que acumulou a quarta derrota consecutiva na competição nacional de pontos corridos.

Na próxima rodada, o Verdão vai até o Estádio Couto Pereira para enfrentar o Coritiba, às 18h30 (de Brasília) do domingo, de olho em findar o próprio jejum.