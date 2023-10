Gigante sensação da NBA dá toco monstruoso e até 'caneta' em rival

Primeira escolha do draft da NBA nesta temporada, Victor Wembanyama teve atuação de gala na vitória do San Antonio Spurs, ontem (18), contra o Houston Rockets, no quarto jogo do time pela pré-temporada.

O que aconteceu

A habilidade do francês foi um dos destaques do jogo. Em um lance, Wembanyama deu uma 'caneta' em Reggie Bullock, passando a bola pelo meio das pernas do adversário.

Com 2,24m, o camisa 1 do San Antonio Spurs também se destacou pelos tocos que deu no jogo. Em um deles, quase não saiu do chão para parar o adversário.

Ao todo, Victor Wembanyama anotou 15 pontos, apanhou seis rebotes e deu dois tocos durante os quase 21 minutos em que esteve em quadra.

A partida terminou com triunfo do San Antonio Spurs, por 117 a 103. Agora, a equipe soma duas vitórias e duas derrotas na pré-temporada da NBA e encerra seu período de preparação amanhã (20), quando encara o Golden State Warriors.

A estreia do San Antonio Spurs e Victor Wembanyama na temporada da NBA está marcada para a próxima quarta-feira (25), contra o Dallas Mavericks, às 22h30 (de Brasília), no AT&T Center.

7 feet 4 inch Wemby goes through the defenders legs



Spurs/Rockets live on the NBA App pic.twitter.com/WVTmIDDlfO -- NBA (@NBA) October 19, 2023

Wemby protecting the rim



HOU/SAS live on the NBA App: https://t.co/htyakZeFve pic.twitter.com/sXFgjfrlpX -- NBA (@NBA) October 19, 2023