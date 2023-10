FPF anuncia demissão de Ana Paula Oliveira, presidente da Comissão de Arbitragem

A Federação Paulista de Futebol, anunciou, hoje (19), uma mudança importante no departamento de arbitragem. Ana Paula Oliveira, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da instituição, foi desligada.

A ex-bandeirinha estava no cargo desde dezembro de 2019. Agora, Silvia Regina de Oliveira, ex-árbitra, instrutora Fifa e integrante do Comitê de Desenvolvimento da Arbitragem da entidade, assumirá, de forma interina, a presidência da Comissão.

No âmbito das competições, a FPF deve anunciar em breve detalhes para o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2024. Com Ponte Preta e Novorizontino, que subiram da Série A2 nos lugares de Ferroviária e São Bento, rebaixados, os 16 times que disputarão a elite do estadual no ano que vem já estão definidos.

Confira o comunicado na íntegra

"A Federação Paulista de Futebol informa o desligamento de Ana Paula Oliveira, que ocupava desde dezembro de 2019 o cargo de presidente da Comissão Estadual de Arbitragem. Interinamente, assumirá a presidência da Comissão Silvia Regina de Oliveira, ex-árbitra, instrutora Fifa e integrante do Comitê de Desenvolvimento da Arbitragem da entidade. A FPF agradece Ana Paula Oliveira pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira", escreveu a Federação em nota oficial divulgada no site.