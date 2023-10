Flu e Corinthians fazem jogo de trocação em empate marcado por golaços

Fluminense e Corinthians fizeram um jogo movimentado e empataram por 3 a 3, no Maracanã, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os visitantes tiveram um primeiro tempo dos sonhos, mas viram o Flu buscar a igualdade após o intervalo.

Yuri Alberto marcou duas vezes e Fábio Santos fez de pênalti. Os três gols dos visitantes saíram ainda no primeiro tempo.

Lima anotou dois golaços e Arias completou para o Flu. O time da casa foi para o intervalo perdendo por 3 a 1 e buscou o empate na etapa final.

O Alvinegro foi a 32 pontos e subiu para a 12º posição, mas vê a zona do rebaixamento só a dois pontos de distância no retrovisor. Já o Tricolor, com 42 pontos, caiu para a nona colocação.

Os dois times voltam a campo no domingo (22) para a próxima rodada do Brasileirão. O Corinthians recebe o América-MG, enquanto o Flu visita o Bragantino — ambos os jogos serão às 18h30 (de Brasília).

Curiosidade: O Corinthians ainda não venceu sob o comando de Mano Menezes. O técnico tem dois empates e duas derrotas em seu retorno ao clube.

Como foi o jogo

Yuri Alberto comemora após marcar pelo Corinthians contra o Fluminense, pelo Brasileirão Imagem: Wallace Teixeira/Agência Estado

O Corinthians começou com tudo, pressionando a saída de bola do Flu, e inaugurou o placar com toda a classe de Yuri Alberto. Os visitantes fecharam os espaços e podiam ampliar na sequência, mas o camisa 9 corintiano desperdiçou sozinho na pequena área.

O time de Diniz até arrancou o empate e quase virou, mas a reação durou pouco. Lima deixou tudo igual e pouco depois Ganso teve espaço, mas errou na decisão e facilitou a defesa de Cássio.

Marcelo errou no meio de campo e cedeu um contra-ataque mortal. Maycon deixou Yuri Alberto na cara do gol, e o atacante balançou a rede novamente. Parte da torcida ensaiou vaiar o lateral esquerdo, mas a maioria abafou com aplausos.

O Alvinegro paulista manteve a intensidade e fez o terceiro de pênalti em um primeiro tempo dos sonhos. Com nova postura após o tempo livre para treinos, os comandados por Mano frearam o time da casa para construir a vantagem.

Lima celebra gol do Fluminense sobre o Corinthians em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Wagner Meier/Getty Images

O Fluminense voltou melhor após o intervalo e se empolgou com outro golaço de Lima. O Corinthians não conseguiu manter a pressão alta, promoveu a entrada de Renato Augusto e recuou as linhas para segurar o resultado. Os visitantes não deram um chute a gol na segunda etapa, enquanto o Tricolor bombardeou.

A partida esquentou e o Tricolor bombardeou até empatar. Os jogadores do Flu pilharam com a arbitragem e passaram a pressionar as decisões, com dois expulsos no banco de reservas, mas encurralaram o adversário e conseguiram evitar a derrota.

Gols e destaques

1x0 com golaço. Aos 9', Giuliano tocou para Maycon, que arrancou desde a intermediária e lançou Yuri Alberto na área. O camisa 9 deu uma cavadinha suave para surpreender Fábio e inaugurar o placar.

Yuri perde gol sozinho. Aos 16', Cano tentou ajudar na saída de bola, mas acabou entregando para Yuri Alberto. Completamente livre na pequena área, o atacante corintiano tentou emendar um voleio de primeira e mandou para fora.

1x1. Aos 22', Marcelo lançou Keno na área. A bola respingou e foi para Cano, que ajeitou para Lima bater de primeira. A bola foi no ângulo, e Cássio nem se mexeu.

Ganso se precipita. Aos 24', o camisa 10 foi lançado com espaço e podia avançar, mas tentou pegar Cássio desprevenido e chutou de longe, facilitando a defesa.

2x1. Aos 26', Marcelo errou no meio de campo e Maycon roubou a bola em contra-ataque mortal. O camisa 7 deixou Yuri Alberto sozinho na cara do gol, que bateu colocado para ampliar.

Pênalti e 3x1. Aos 28', Fábio Santos inverteu o jogo para Fagner, que cruzou para a área. A bola ia para Ruan Oliveira, que foi derrubado por Marlon e o árbitro marcou pênalti. Fábio Santos foi para a cobrança, deslocou Fábio e fez o terceiro.

Flu pede pênalti. Aos 46', Marcelo lançou Lima na direita, que dominou no peito, invadiu a área e tocou para trás. Samuel Xavier chutou travado e mandou para fora, mas caiu e ficou reclamando de pisão de Fábio Santos. O árbitro mandou seguir e não foi chamado pelo VAR para revisão.

3x2. Aos 11' do segundo tempo, Lima ficou com a sobra após Fábio Santos afastar cobrança de escanteio, arriscou de fora da área e marcou um golaço para colocar o Flu novamente na partida.

Quase o empate. Aos 31', Arias cobrou firme uma falta perto da área e Cássio espalmou. O Flu recuperou a bola e, na sequência, Marcelo mandou uma bomba de longe, mas o Gigante do Corinthians voou para defender.

3x3. Aos 39', Ganso lançou Arias nas costas da marcação, o colombiano invadiu a área e bateu cruzado, rasteiro, para igualar o marcador no Maracanã.

Ficha técnica

Fluminense 3 x 3 Corinthians

Competição: 27ª rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 19 de outubro de 2023, às 21h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa

VAR: Rafael Traci

Amarelos: Maycon, Marcelo, Felipe Melo, Pedro, Cano, Thiago Santos, Lima e Diniz

Vermelho: Thiago Santos e Felipe Melo

Gols: Yuri Alberto, aos 9'/1ºT e aos 26'/1ºT, Lima, aos 22'/1ºT e aos 11'/2ºT, Fábio Santos, aos 31'/1ºT, Arias, aos 39'/2ºT

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier (Yony González), Marlon, Felipe Melo (Jhon Arias) e Marcelo; André, Martinelli (Leo Fernandez), Lima e Ganso; Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Maycon (Roni), Fausto Vera, Ruan Oliveira (Renato Augusto) e Giuliano (Mosquito); Pedro (Romero) e Yuri Alberto (Felipe Augusto). Técnico: Mano Menezes