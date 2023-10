Fla começa Era Tite após semana intensa e expectativa por modelo de jogo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo começa oficialmente hoje (19) a Era Tite. Contra o Cruzeiro, às 19h (de Brasília), no Mineirão, a equipe terá a oportunidade de mostrar o que trabalhou com o treinador ao longo da intensa primeira semana.

O que aconteceu

Tite foi anunciado na semana passada pelo Flamengo e teve nove dias de trabalho até a data da estreia.

A chegada na Data Fifa foi também estratégica para que o treinador tivesse tempo de implementar seus métodos e conhecer o clube.

A maior expectativa é sobre qual estilo de jogo o treinador deve adotar. Ele afirmou que é preciso se adaptar ao time, e não ao contrário. Jorge Sampaoli tinha o mesmo discurso, mas não conseguiu colocar em prática.

Conversas, bola parada e contato com os funcionários marcaram a primeira semana do técnico no Ninho do Urubu. O Fla divulgou imagens de Tite cumprimentando quem trabalha no dia a dia do CT.

Tite teve alguns papos individuais com os jogadores para falar sobre preferências em campo e até aparar arestas, como no caso de Gabigol. Pedro também teve um diálogo com o treinador.

O ex-comandante da seleção admitiu que o foco nos primeiros dias foi bola parada, além da implementação do que quer na fase ofensiva e defensiva.

Desfalques nos treinos

Tite aproveitou videochamadas para entrar em contato com os jogadores convocados, que não participaram das atividades do treinador na semana. Foram os casos de Gerson, no Brasil, Arrascaeta, no Uruguai, e Erick Pulgar, no Chile.

A exceção foi Pulgar, que voltou mais cedo da seleção chilena por ter recebido o segundo cartão amarelo.

Arrascaeta e Gerson tiveram contato presencial com o técnico só na véspera do jogo. O volante pode ser titular, enquanto o meia ficou na academia.

A ausência do uruguaio faz com que Tite ainda não tenha 100% das possibilidades para começar a formar o time ideal. O zagueiro Léo Pereira, suspenso, nem viajou.

Mesmo assim, o técnico começará a indicar o que pensa para o Rubro-Negro. Além do retorno técnico, um dos desafios é recuperar a motivação do grupo na reta final da temporada. O Flamengo ainda luta por vaga na Libertadores e, apesar de falar em título, sabe que é uma missão complicada.

Allan é o único que segue no departamento médico. Ele passou por cirurgia nos primeiros dias deste mês para retirada de calcificação óssea no tornozelo direito. Ele já estava afastado por recuperação de ruptura da fáscia plantar no pé esquerdo.

