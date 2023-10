Filho de Cristiano Ronaldo assina com equipe sub-13 do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo Jr., filho mais velho do astro português, assinou um contrato com o time sub-13 do Al-Nassr, equipe da Arábia Saudita pela qual seu pai atua. A informação foi dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, que informa que o jovem atleta já treinará com o novo time nos próximos dias.

Assim como CR7, seu filho é atacante e deve utilizar também a camisa 7 do time. Antes do Al-Nassr, Cristiano Jr. passou pelas categorias de base de Real Madrid, Manchester United e Juventus, clubes que o pai também defendeu.

Desde janeiro, Cristiano Ronaldo atua pelo Al-Nassr após ter seu contrato rescindido com o Manchester United em novembro de 2022. Em 2023, o português já marcou 36 gols em somente 31 jogos disputados pelo time saudita.

Com a mudança de clubes de CR7, seu filho deixou a base dos Red Devils no começo desta temporada.