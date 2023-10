Ex-Corinthians, Murillo comenta início promissor na Premier League pelo Nottingham

O zagueiro Murillo, ex-Corinthians, iniciou sua passagem pela Inglaterra de forma promissora. Dois jogos pelo Nottingham Forest na Premier League foram suficientes para impressionar a imprensa inglesa e a torcida do novo clube.

"Eu me sinto muito bem com os meus dois primeiros jogos aqui, principalmente o jogo contra o Crystal Palace, porque pude realmente mostrar um pouco de quem é o verdadeiro Murillo, em termos de qualidade tanto no ataque como na defesa. Acho que fiz um excelente jogo", disse o atleta à Sky Sports.

"Obviamente, há áreas que posso melhorar. Tenho que me adaptar e me acomodar mais. O treinador está me explicando isso no dia a dia. Mas estou trabalhando duro e fazendo o meu melhor para estar fisicamente e psicologicamente preparado em todos os aspectos", completou.

A boa exibição no empate por 0 a 0 contra o Crystal Palace, no dia 7 de outubro, garantiu ao ex-zagueiro do Corinthians o prêmio de melhor jogador em campo.

That Murillo run ??? pic.twitter.com/I3DeddfcWw ? Nottingham Forest (@NFFC) October 9, 2023

"O que me atraiu foi que sempre quis jogar na Premier League. Meu sonho era jogar na melhor liga do mundo. Então, quando Forest mostrou interesse, eu imediatamente disse que queria ir e aceitei sem hesitação", contou, sobre o acerto com o novo clube.

Além de Murillo, o Nottingham conta com outros três brasileiros no elenco: o zagueiro Felipe e os volantes Andrey Santos e Danilo, ex-Palmeiras.

Atualmente, o clube de Murillo está na 13ª colocação do Campeonato Inglês, com 9 pontos. O próximo compromisso do Nottingham Forest é no sábado, diante do Luton Town, em duelo válido pela nona rodada do torneio.