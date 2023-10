Ex-companheiro lembra drama com Cristiano Ronaldo: 'Comíamos as sobras'

Fabio Paim, ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Sporting, relatou o início de carreira difícil do astro português que hoje joga pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Segundo ele, ambos comiam sobras do McDonald's quando estavam começando sua trajetória em Portugal.

Quando jogávamos no Sporting e morávamos na academia, morávamos no estádio. À noite, íamos ao McDonald's comprar os hambúrgueres que ninguém queria mais e que não serviam para vender. Estávamos lá todas as noites para pegar os hambúrgueres, comíamos as sobras que iam ser jogadas fora. O Sporting sabia disso. Não é como hoje. Fabio Paim, ao jornal inglês "The Sun"

Amigos seguiram rumos diferentes

Paim e Cristiano Ronaldo se conheceram ainda na base do Sporting. Eles jogaram juntos até 2003, quando CR7 deixou o clube para jogar pelo Manchester United.

Em sua saída, Cristiano exaltou a qualidade do amigo: "Se acham que estou bem, esperem até ver o Fabio Paim".

Entretanto, Paim não teve o mesmo sucesso que o ex-companheiro no futebol. Ele chegou a ser emprestado ao Chelsea durante a carreira, porém não rendeu como o esperado.

O português revelou que gastou todo o seu dinheiro em festas, carros e com mulheres. Em 2019, Paim chegou a ficar um ano preso por suspeita com envolvimento no tráfico de drogas.

No futebol, o último clube de Fabio Paim foi o LZS Starowice, da Polônia. Ele atuou pela equipe entre agosto de 2020 e janeiro de 2021.

Hoje, ele trabalha em uma barbearia, mas diz que Cristiano Ronaldo estava certo quando admitiu que Paim era melhor que ele nos tempos de Sporting.