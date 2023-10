Santos tem Soteldo no banco contra o Red Bull Bragantino; veja escalações

Santos e Red Bull Bragantino estão escalados para a partida de hoje, às 20h, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos de Marcelo Fernandes vai a campo com João Paulo, Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Dodi, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Maxi Silvera e Marcos Leonardo.

O Peixe não conta com Tomás Rincón e Camacho, suspensos, além do lesionado Morelos. Soteldo, que chegou nesta quinta-feira dos compromissos com a seleção da Venezuela, começa no banco de reservas.

O Bragantino de Pedro Caixinha está confirmado com: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Luan Cândido; Raul, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Matheus Gonçalves, Vitinho e Eduardo Sasha.

O Braga não tem Juninho Capixaba, suspensos. Lucas Evangelista retorna após cumprir suspensão.

O Santos entra em campo na 17ª colocação, com 30 pontos, e tenta sair da zona de rebaixamento. O Red Bull Bragantino é o vice-líder, com 46.