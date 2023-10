Eric Ramires celebra vitória do Bragantino e cita "dor de cabeça boa" para Pedro Caixinha em disputa por titularidade

O Red Bull Bragantino visitou o Santos na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, e venceu por 3 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o meia Eric Ramires, autor do terceiro gol do Massa Bruta, celebrou o resultado.

"Muito feliz pelo triunfo, pelos três pontos. O time jogou muito bem contra uma grande equipe, que é o Santos. Aproveitamos as oportunidades e fizemos três gols. Trabalhamos bem essa semana, para esse jogo e desenvolvemos uma ótima partida. Graças a Deus, saímos com os três pontos", disse.

Além disso, Eric Ramires comentou sobre a disputa pela titularidade na equipe treinada por Pedro Caixinha. O jogador falou que o técnico português tem uma "dor de cabeça boa" no momento de montagem do time que inicia os compromissos.

"Nosso meio de campo tem uma briga muito sadia, todos os jogadores brigando pela titularidade. Todas as posições tem uma briga muito boa no nosso elenco, isso só tende a crescer e ajudar a equipe. É uma dor de cabeça boa para o Pedro Caixinha", completou o atleta.

Vitória GIGANTE! ? Com gols ?? de Eduardo Sasha (2x) e Eric Ramires, o Massa Bruta vence o Santos por 3 a 1 e se mantém na vice-liderança do @brasileirao! VAMOS, BRAGA! ?#RedBullBragantino #VamosBraga pic.twitter.com/rGjcfGmE9L ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) October 20, 2023

Com a vitória desta quinta, o Bragantino se mantém firme na segunda posição do Brasileirão. Invicto há sete partidas, o Massa Bruta soma 49 pontos, nove abaixo do líder Botafogo, com 58.

Por fim, o próximo compromisso do time de Bragança Paulista é diante da equipe do Fluminense, neste domingo. O duelo, válido pela 28ª rodada do Nacional, ocorre a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.