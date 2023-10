Endrick leva cartão amarelo contra o Atlético-MG e desfalca Palmeiras no Campeonato Brasileiro

O Palmeiras terá um desfalque certo para a partida da 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba. Diante do Coxa, o Verdão não terá à disposição Endrick, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Sem o suspenso Abel Ferreira, o Palmeiras recebeu o Atlético-MG no Allianz Parque na noite desta quinta-feira (19), pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 0. Hulk, logo no primeiro minuto de jogo, e Paulinho marcaram os tentos da partida ? que intensificou o clima de crise no Verdão.

Pendurado, Endrick levou a advertência quando o relógio marcava 44 minutos do segundo tempo. O atacante deu entrada forte em Saravia e tomou o cartão amarelo de Bruno Arleu de Araújo.

López foi titular do Alviverde na partida contra o Galo, comandando o ataque ao lado de Rony e Kevin. Sem o atacante, o auxiliar João Martins pode ser 'obrigado' a promover a volta de Artur ao onze titular.

Na próxima rodada, o Verdão vai até o Estádio Couto Pereira para enfrentar o Coritiba, às 18h30 (de Brasília) do domingo, de olho em findar jejum de seis jogos sem vitória. O Atlético-MG, por outro lado, recebe o Cruzeiro na Arena MRV no mesmo dia, mas às 16h.