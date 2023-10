Elenco do Al-Hilal e JJ mandam recado a Neymar: 'Sofremos a dor com você'

Lesionado, o atacante Neymar recebeu hoje (19) recados de apoio do elenco do Al-Hilal, em conjunto com o técnico Jorge Jesus. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo em jogo da seleção brasileira, na noite de terça-feira.

O que aconteceu

Os principais nomes do Al Hilal desejaram força para Neymar, em vídeo divulgado hoje pelo clube saudita nas redes sociais.

O treinador Jorge Jesus abriu a série de recados e reforçou que os jogadores estão "sofrendo a mesma dor" de Neymar. O português não poderá contar com o astro por pelo menos seis meses.

Malcom e Michael, os brasileiros do time, também lamentaram pelo ocorrido. Outros destaques da equipe como Koulibaly, Mitrovic e Milinkovic-Savic também deixaram sua mensagem para o camisa 10.

Confira as declarações:

Neymar, neste momento, sei que é um jogador muito feliz, mas a vida tem dessas situações. Você vai aparecer mais forte. Além de um grande jogador, tem uma mentalidade muito forte. Esperamos por ti. E sofremos com você a mesma dor. Um grande abraço da sua equipe e do seu treinador.

Jorge Jesus

Fala, meu nego, tudo bem? Sei que é um momento difícil e delicado, mas quero te mandar boas energias. Que Deus te abençoe e te ilumine. Que você possa voltar mais forte ainda.

Michael



Fala, meu ídolo. Passando aqui para te desejar a melhor recuperação. Que você possa ter muitas forças. Deus sabe de todas as coisas. Estamos aqui na torcida para que você volte logo aos gramados para dar mais alegria a todos aqui. Grande beijo no seu coração. Força!

Malcom