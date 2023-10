E o Giovane? Veja quando atacante do Corinthians deve voltar a ficar disponível

O atacante Giovane iniciou o processo de transição física no CT Joaquim Grava e não deve demorar para voltar a ficar disponível no Corinthians. O jovem de 19 anos sofreu uma ruptura do tendão anterior da coxa esquerda no começo de setembro e entrou no estágio final de recuperação.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Giovane está fazendo trabalho individual com bola, mas que o treino com o restante do grupo só deve acontecer no final do mês. A expectativa é que o atleta esteja 100% fisicamente no começo de novembro.

Giovane foi campeão sul-americano com a Seleção Brasileira sub-20 no começo do ano e depois alternou entre jogar na base do Timão e no profissional. O garoto não se fixou no time de cima como Guilherme Biro e Pedro, que também levantaram a taça com a Amarelinha.

Assim que ficar saudável, Giovane passará a ser avaliado pela comissão técnica chefiada por Mano Menezes. O ataque é um setor escasso do Corinthians e pode ficar ainda mais na próxima temporada, com a saída de Pedro, negociado com o Zenit.

Ao longo de sua formação, Giovane atuou como atacante e nas beiradas do campo. Durante o ano, o jovem mostrou insatisfação pela falta de oportunidades no profissional e recebeu sondagens do futebol europeu, mas acabou ficando no Alvinegro. O contrato do atacante com o Corinthians é válido até julho de 2025.

Ainda sem Giovane, o Corinthians visita o Fluminense nesta quinta-feira, no Maracanã. A bola rola às 21h30 (de Brasília), em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.