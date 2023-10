'É o cara': PVC e Andrei Kampff debatem se Tite vai arrumar o Flamengo

Estreante do dia, Tite vai dar certo no Flamengo? Os colunistas Andrei Kampff e Paulo Vinícius Coelho debateram a questão no De Primeira. Na opinião de Kampff, o professor Adenor é "o cara" para arrumar o Ninho do Urubu e melhorar o rendimento do time em campo.

Andrei Kampff: "Tem que ver o que é dar certo para o Flamengo. Se for jogar mais do que vinha jogando, não tenho dúvida. Eu coloco fácil que o Flamengo vai melhorar muito. Agora, se é o Flamengo de 2019, multicampeão e multivencedor com Jorge Jesus, eu acho que o elenco do Flamengo já não tem a força que tinha em 2019. O Flamengo precisa mexer algumas peças, mas não tenho dúvida que o Tite é o cara certo, é o personagem certo, é um técnico que estuda o futebol demais, tem uma comissão técnica super afinada e tem como grande característica já há algum tempo isso de abraçar o grupo, e o grupo abraçar o Tite, que é o que o Flamengo precisa imediatamente. O Flamengo teve problemas de relacionamento com Sampaoli, Vítor Pereira, então é um problema que vem se repetindo desde o Jorge Jesus e o Tite é o cara certo para apaziguar os ânimos".

PVC: "Dorival Jr. deu certo, mas não teve o contrato renovado. O Tite é o 9º técnico da gestão Rodolfo Landim, foram 14 na gestão Eduardo Bandeira de Mello. Isso significa que, nos últimos 10 anos, o Flamengo teve 23 técnicos. E o incrível é que pode dar certo, o Tite vai brigar para ser vice-campeão brasileiro, o que nem sei se o torcedor rubro-negro quer".

