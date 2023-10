Dorival tenta evitar no São Paulo queda de rendimento que teve no Flamengo pós-título

O técnico Dorival Júnior tem a missão de evitar nesta reta final de temporada que o São Paulo tenha a mesma queda de desempenho que o Flamengo teve em 2022, após a conquista do título da Copa Libertadores, contra o Athletico-PR, em Guayaquil.

Após bater o Furacão no Equador, o Flamengo disputou mais quatro partidas pelo Campeonato Brasileiro, contra Corinthians, Coritiba, Juventude e Avaí, perdendo três e empatando uma (Juventude), com sete gols sofridos e quatro marcados. Naquele momento, Dorival Júnior não conseguiu mobilizar o elenco para seguir vencendo, apesar dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores.

Agora no São Paulo, o mesmo fantasma assombra o treinador. Que o time "desacelerou", é fato. O Tricolor não vem apresentando a mesma intensidade dentro das quatro linhas e, com isso, tem tido dificuldades para ser competitivo no Campeonato Brasileiro.

É verdade que após erguer a taça da Copa do Brasil o Tricolor venceu o Coritiba e o Corinthians, além de ter empatado com o Vasco fora de casa, mas em todas essas oportunidades os comandados de Dorival Júnior não tiveram um desempenho de saltar os olhos.

Outra questão que incomoda bastante os torcedores é o fato de o São Paulo ainda não ter vencido fora de casa neste Brasileirão. Em 13 partidas são seis empates e sete derrotas. Nem mesmo contra adversários como América-MG, Goiás e Vasco, que figuram na zona de rebaixamento, o Tricolor conseguiu sair de campo com o triunfo atuando longe do Morumbi.

Com a distância para a zona de rebaixamento tendo diminuído para cinco pontos, o sinal de alerta está ligado no CT da Barra Funda. O São Paulo precisa retomar o foco e entender que, embora tenha feito história ao conquistar um título inédito para o clube, esse elenco precisa render mais.

A próxima oportunidade que o Tricolor terá para iniciar sua retomada no Campeonato Brasileiro será contra o Grêmio, sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 28ª rodada da competição.