Dorival Júnior liga alerta após tropeço do São Paulo: "Campeonato ainda não acabou"

O São Paulo foi derrotado pelo Goiás por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir para cinco pontos, e o técnico Dorival Júnior fez um alerta após a partida.

O resultado negativo tomou uma proporção ainda maior pelo fato de o São Paulo ainda não ter vencido fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos como visitante são seis empates e sete derrotas, algo que vem incomodando bastante a torcida tricolor.

"Temos que ter consciência de que o campeonato ainda não acabou. Realmente isso incomoda, não temos feito resultados fora dos nossos domínios. Não é saudável para uma equipe como a nossa, até pelo volume que temos, pela maneira que conseguimos trabalhar a bola em cima do adversário", disse Dorival Júnior.

Com o revés, o São Paulo viu os clubes que lutam para não caírem para a Série B se aproximarem na tabela. O time ainda ostenta uma distância considerável para a zona de rebaixamento, mas todo cuidado é pouco nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

"Gera, sim, uma preocupação grande e temos que continuar trabalhando para que melhoremos tudo isso o mais rápido possível e que possamos fazer que esses resultados aconteçam, traduzindo em gol as oportunidades que tivermos", prosseguiu.

Apesar do tropeço fora de casa, Dorival Júnior não acredita que seus jogadores estejam fazendo "corpo mole" nesta reta final de temporada, já que não há mais nenhum objetivo para o São Paulo a não ser acabar com o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

"Nós estamos vindo de duas vitórias e um empate fora de casa. Isso não existe, isso é imaginário. A partida de hoje foi muito disputada. O time estava desde o início ligado. Em um escanteio, que não foi, era tiro de meta, mas o árbitro deu escanteio, o rapaz pegou muito bem na bola, está de parabéns. Não tinha como fazer a defesa naquele lance. Partirmos para cima do Goiás, não encontramos o caminho e, de repente, em um erro nosso, acabamos sofrendo o segundo gol. Fomos penalizados por essas duas situações, por merecimento da equipe adversária, e depois disso o jogo entra nesse marasmo, a bola não corre, não flui, e o jogo fica truncado. Muito ruim para quem sai perdendo", concluiu Dorival.

O técnico do São Paulo terá a oportunidade de iniciar a retomada no Campeonato Brasileiro já no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Morumbi.