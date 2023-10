Do Japão ao futsal: Tatinho largou o futebol e virou campeão no Corinthians

A trajetória do ala Tatinho, do Corinthians, no futsal, é bem diferente da maioria. Enquanto o caminho quase natural dos atletas é começar na modalidade e seguir para o futebol de campo, ele fez o contrário.

Tatinho ingressou no futsal apenas em 2016, quando já tinha 22 anos e até uma carreira profissional e internacional nos gramados. Ele chegou a jogar no Japão, onde foi campeão da segunda divisão da J-League, em 2012, atuando pelo Ventforet Kofu.

"Tive uma passagem muito boa pelo Japão. A experiência foi sensacional. Hoje, eu olho para trás e vejo que foi maravilhoso ter feito parte daquele elenco", contou ele.

Entretanto, o sonho da carreira de jogador se tornou desilusão após problemas com seus empresários, que fizeram Tatinho abandonar o futebol.

"Na época, eu tive problemas particulares com os meus empresários e tive que voltar ao Brasil. Fiquei meio desiludido com o futebol. Fiquei alguns anos sem jogar", explicou.

Foi aí que surgiu o futsal na vida de Tatinho. Uma oportunidade acompanhada de um desafio enorme pela mudança do campo para a quadra.

"Meu amigo que hoje é presidente do Dracena montou o time e me chamou para fazer parte desse projeto em 2016. Eu aceitei e de lá pra cá só foi um sucesso na minha vida. A mudança é um pouco complicada, a tendência é ir do futsal para o campo, a minha foi o contrário. No começo, eu senti um pouco de dificuldade, no futsal é bem diferente, é muito rápido, muito dinâmico", disse ele.

Sucesso no Corinthians e convocação

Se a carreira no campo durou pouco, a ascensão no futsal também foi meteórica. Cinco anos depois da estreia no Dracena, onde também fez muito sucesso, Tatinho estava vestindo a camisa do Corinthians.

"O Corinthians mudou muita coisa na minha vida, foi o clube que me abriu as portas, que me colocou no cenário nacional. Eu sou muito grato ao clube. O Corinthians para mim é tudo, tenho uma gratidão eterna".

E foi pelo Timão que ele também realizou outros dois sonhos: ser campão da Liga Nacional no ano passado e vestir a camisa da seleção brasileira. Em setembro, Tatinho representou o país na Copa das Nações.

"Minha história no Corinthians é maravilhosa, a pessoa que eu sou hoje, devo muito ao Corinthians, que me abriu as portas para poder mostrar meu trabalho até chegar na seleção. O clube me deu a chance de ir para a seleção e de ser campeão", analisou.

O Corinthians também abriu as portas para Tatinho no futsal europeu. Ele já tem um acerto para defender o Sporting, de Portugal, a partir do início do próximo ano.

Tatinho durante jogo da seleção brasileira Imagem: Reprodução/Instagram

O camisa 2 evita falar sobre a negociação. No momento, o foco é conquistar mais uma Liga Nacional pelo Timão, o que seria uma despedida no melhor estilo possível.

"Eu procuro aproveitar e desfrutar ao máximo. O futuro não pertence a nós. Toda vez que entro em quadra para representar o Corinthians, eu dou meu máximo, porque esse clube é maravilhoso. O futuro a Deus pertence, hoje tenho contrato com o Corinthians até o fim do ano e chegamos muito fortes pelo título da LNF", completou.

O Corinthians venceu o jogo de ida das oitavas de final da LNF contra o Minas por 4 a 1. A partida de volta será na próxima segunda-feira (23), em Belo Horizonte.