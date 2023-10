Diego Costa é suspenso pelo STJD e desfalca Botafogo contra o Athletico-PR

O Botafogo terá um desfalque para a partida deste sábado, contra o Athletico-PR, em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Diego Costa foi suspenso pelo STJD por um jogo e ficará de fora do confronto.

Diego Costa foi julgado pelas declarações contra a arbitragem após a derrota para o Atlético-MG, em setembro, na 23ª rodada do torneio nacional. O centroavante havia sido denunciado pela Abrafut (Associação Brasileira de Árbitros de Futebol).

O atacante do Glorioso se defendeu no julgamento e alegou que a declaração foi mal interpretada. No entanto, mesmo assim, Diego Costa foi punido e será desfalque para o técnico Lúcio Flávio.

MORDEU! Mais dois golaços na conta do nosso Jacaré! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/OcJ7iOwoCk ? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 19, 2023

Sem Diego Costa, a principal opção para Tiquinho Soares no banco de reservas no fim de semana será Janderson.

O Botafogo recebe o Athletico-PR neste sábado, no Nilton Santos, às 21 horas (de Brasília). O Fogão é o líder da competição nacional, com 58 pontos. O Furacão, por sua vez, figura na quinta colocação, com 44 marcadores. No primeiro turno, o time paranaense venceu por 1 a 0.