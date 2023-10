Deyverson cobra reconhecimento ao Cuiabá no Brasileirão

O atacante Deyverson superou rapidamente a noite infeliz que teve contra o Cruzeiro e voltou a marcar na vitória do Cuiabá diante do Coritiba nesta quarta-feira à noite. O jogador aproveitou o resultado positivo para pedir um reconhecimento maior à campanha feita por sua equipe no Brasileirão 2023.

Com o triunfo, o Cuiabá alcançou a décima colocação na classificação. "São 36 pontos em um campeonato difícil. E o Cuiabá demonstra qualidade, um time que cresce a cada dia", avisou o atleta, em entrevista às redes sociais do clube.

"As pessoas deveriam ver o Cuiabá com mais carinho e amor e reconhecer que estamos fazendo um grande campeonato, com humildade e pés no chão", emendou o atacante.

Deyverson comemorou também o desempenho pessoal que o coloca entre os principais artilheiros do Brasileirão. "Feliz por mais esse gol, já são 10. É parabenizar o grupo, a diretoria, a comissão técnica e todas as pessoas no Cuiabá que trabalham pra ter o nosso melhor", destacou.