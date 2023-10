Cruzeiro x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o Cruzeiro hoje (19), às 19h (de Brasília), no Mineirão. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no pay-per-view. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro iniciou a rodada como 13º colocado, com 31 pontos, quatro acima do Vasco, que abre o Z4. São duas vitórias em 13 jogos.

Zé Ricardo tem dois desfalques confirmados por suspensão: o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Filipe Machado, ambos pelo terceiro amarelo. William está fora após sofrer concussão.

O Fla venceu somente um dos últimos seis jogos e iniciou a rodada em quinto lugar, com 44 pontos. O objetivo é entrar no G4.

O Rubro-Negro terá a estreia de Tite no comando. O treinador não pode contar com o zagueiro Léo Pereira, suspenso.

Mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o confronto.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Luciano Castán, Neris e Kaiki (Marlon), Matheus Jussa, Marlon (Ian Luccas), Lucas Silva; Matheus Pereira; Arthur Gomes e Bruno Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

Cruzeiro x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

Data: 19 de outubro de 2023, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere

