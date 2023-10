Fla liquida Cruzeiro em 5 minutos e dá cartão de visitas em estreia de Tite

Do UOL, no Rio de Janeiro

Na estreia de Tite, o Flamengo resolveu o jogo em cinco minutos e venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Mineirão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ayrton Lucas e Pedro foram os autores dos gols nesta quinta-feira (19).

Com o resultado, o Fla fica em terceiro lugar, com 47 pontos. Já o Cruzeiro cai para 14º, com 31, somente um acima do Santos, que abre o Z4.

Os dois times têm clássicos pela frente. O Fla volta a entrar em campo no domingo, às 16h (de Brasília), diante do Vasco, no Maracanã. No mesmo dia e horário, a Raposa encara o Atlético-MG na Arena MRV.

Tite teve cautela no primeiro jogo. O treinador não mudou muito o time que vinha sendo utilizado e não fez mudanças imediatas no dia a dia e na equipe. Ele conversou bastante com os jogadores durante a partida. Gabigol e Arrascaeta começaram no banco.

Dono da SAF do Cruzeiro, Ronaldo esteve no Mineirão para acompanhar a partida e recebeu diversas ofensas e protestos. Elias, ex-Flamengo, estava no mesmo camarote. Primeiro reforço para 2024, Zé Ivaldo também foi ao estádio.

O Cruzeiro não vence no Mineirão pela Série A desde 2019. A última vitória no estádio foi em novembro de 2022, diante do CSA, pela Série B. Além disso, não conquista os três pontos como mandante há sete jogos. O Flamengo é o melhor visitante do campeonato.

Problemas para Zé Ricardo no clássico: Palacios, Wesley e Marlon receberam o terceiro amarelo e estão fora do jogo com o Atlético-MG na próxima rodada.

Problemas para Tite: o zagueiro David Luiz torceu o pé sozinho e saiu na maca durante o segundo tempo. Bruno Henrique também sentiu no final da partida, mas sofreu somente com câimbras.

Como foi o jogo

O Cruzeiro começou melhor o jogo, levando mais perigo e se aproveitando da fragilidade defensiva do adversário. Rossi salvou as oportunidades do time mineiro enquanto o Flamengo tentava se encontrar na marcação adversária. O meio-campo tinha dificuldades para encaixar as jogadas.

O Flamengo se organizou melhor na parte final do primeiro tempo, construiu mais e abriu vantagem. Pedro teve a melhor oportunidade aos 32 minutos, mas chutou para fora. Nos últimos minutos, Ayrton Lucas marcou o primeiro e o camisa 9, pouco depois, fez o segundo de pênalti. No lado ofensivo do time mineiro, Matheus Pereira errou muito e quebrou algumas investidas.

O Fla manteve o controle da partida no segundo tempo. Sem precisar se expor, o rubro-negro saiu mais no contra-ataque, enquanto via o Cruzeiro se enrolar quando tinha a posse. Com as mudanças, o time de Zé Ricardo tentava arriscar e chegou a assustar depois dos 30 minutos. Vendo isso, os visitantes esfriaram o duelo o quanto puderam e continuaram organizados. Arrascaeta e Gabigol foram acionados aos 34 minutos.

Insatisfeita, a torcida do Cruzeiro protestou contra o time, Ronaldo e o goleiro Rafael Cabral, vaiado toda vez que pegava na bola. O mandatário da SAF ouviu vários protestos ao longo do jogo.

Lances importantes

Fácil. Aos 12 minutos, Everton Ribeiro perdeu a bola na lateral e o Cruzeiro recuperou. Marlon tocou para Matheus Pereira, que tentou da entrada da área, mas chutou fraco.

Uh! Aos 16 minutos, Marlon avançou pela lateral e cruzou. Ian Luccas disputou com Ayrton Lucas e acabou criando ótima chance para o Cruzeiro, mas parou em defesa de Rossi.

Chegou. Aos 28 minutos, Ayrton Lucas avançou e fez o cruzamento perigoso da esquerda. Rafael Cabral interceptou antes que Pedro chegasse na bola.

Para fora! Aos 32 minutos, Pedro recebeu de Everton Ribeiro sem marcação e tentou o chute de longe, mas mandou perto da trave.

0x1. Aos 38 minutos, Ayrton Lucas tabelou com Everton Ribeiro e invadiu a área. Bruno Henrique tentou chutar, Luciano Castán cortou mal e a bola sobrou para o lateral. O camisa 6 driblou o zagueiro e chutou no gol.

Pênalti! Aos 40 minutos, Wesley recebeu na área, avançou e foi derrubado por Neris com um empurrão nas costas. O árbitro assinalou a penalidade.

0x2. Pedro foi para a cobrança do pênalti, colocou a bola de um lado e Rafael Cabral caiu para o outro.

Não valeu. Aos três minutos, David Luiz marcou um gol de cabeça, mas o árbitro invalidou por falta de ataque do zagueiro no lance.

Perto! Aos 29 minutos, Lucas Silva arriscou de longe, Rossi espalmou mal para o meio e soltou a bola. Ayrton Lucas afastou para escanteio.

De longe. Aos 50, Marlon tentou um chute forte de fora da área, mas Rossi defendeu em dois tempos.

Ficha técnica

Cruzeiro 0x2 Flamengo — Campeonato Brasileiro

Data: 19 de outubro de 2023, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA-RS)

Gols: Ayrton Lucas (aos 38 minutos do primeiro tempo); Pedro (aos 44 minutos do primeiro tempo)

Cartões amarelos: Palacios, Wesley, Marlon (CRU), Thiago Maia, Rossi (FLA)

Cartões vermelhos: -

Público: 37.073 presentes

Cruzeiro: Rafael Cabral; Palacios, Luciano Castán, Neris e Marlon, Matheus Jussa, Ian Luccas (Mateus Vital), Lucas Silva; Kaiki (Wesley), Matheus Pereira (Nikão) e Bruno Rodrigues (Fernando). Técnico: Zé Ricardo.

Flamengo: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Pablo) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro (Arrascaeta), Bruno Henrique (Everton Cebolinha) e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite.

