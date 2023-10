Corinthians de Mano põe à prova tempo livre para testar força longe de casa

Do UOL, em Santos

O Corinthians precisa superar dois pesadelos se quiser vencer o Fluminense hoje, às 21h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O Corinthians tem sido um péssimo visitante no Brasileirão: duas vitórias, três empates e oito derrotas nas 13 partidas fora da Neo Química Arena. É o 16º pior rendimento entre as 20 equipes.

Para piorar, os seis times que estão abaixo do Corinthians na tabela jogarão em casa: Santos, Bahia, Vasco, Goiás, Coritiba e América-MG. O Timão está a quatro pontos do Z-4.

Um bom resultado diante do Fluminense no Maracanã é fundamental para espantar o fantasma do rebaixamento e provar que o técnico Mano Menezes pode conseguir mais pontos longe de Itaquera.

Data Fifa: bom ou ruim?

O Corinthians teve 11 dias desde o empate com o Flamengo, o tempo que Mano queria para tentar fazer o elenco evoluir. O problema é que o Timão não mostrou muita melhora nas últimas vezes em que ficou um período maior sem atuar.

Na primeira Data Fifa, o técnico Vanderlei Luxemburgo comemorou o tempo e... o Corinthians foi dominado na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza.

Mano Menezes, agora, mostra confiança que os treinamentos surtiram efeito. Ele criou alternativas, rodou o time e entende que o Corinthians será capaz de superar as ausências de Moscardo, que teve um problema no tornozelo, e do suspenso Lucas Veríssimo.

A provável escalação é: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Caetano), Gil e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Romero e Yuri Alberto.

