Corinthians cede empate ao Fluminense, segue em jejum com Mano e vê Z4 do Brasileiro a dois pontos

O Corinthians empatou com Fluminense por 3 a 3 na noite desta quinta-feira, no estádio do Maracanã. O Timão chegou a abrir 3 a 1, mas viu o Tricolor Carioca empatar na segunda etapa. Com esse resultado, a equipe paulista segue sem vencer no comando de Mano Menezes e fica a dois pontos do Z4 no Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto foi nome importante para o Corinthians, com dois gols marcados, chegando a 14 na temporada. Pelo Fluminense, Lima foi o melhor em campo, também com dois tentos anotados.

Com a igualdade, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos. Já o Fluminense se encontra na 9ª colocação, com 42 unidades.

O próximo jogo do Corinthians no Brasileirão será contra o América-MG, no domingo, na Neo Química Arena. Já o Fluminense visita o Red Bull Bragantino, no interior paulista.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade do Corinthians, que soube se defender e ser eficiente no ataque. Logo aos 10 minutos de jogo, Yuri Alberto recebeu passe em profundidade e, de cavadinha, bateu o goleiro Fábio e abriu o placar para o Timão. O Fluminense buscou o empate com o meia Lima, que aproveitou bola dividida na área corintiana e finalizou no ângulo de Cássio.

O Corinthians pouco sentiu o gol sofrido e voltou a ficar na frente, novamente com Yuri Alberto. Aos 27 minutos, Marcelo perdeu a bola em zona perigosa, Maycon arrancou e serviu o camisa 9, que apenas tirou a bola do arqueiro tricolor. No minuto 32, o Timão chegou ao terceiro tento com Fábio Santos, em cobrança de pênalti. Na origem do lance, Marlon derrubou Ruan Oliveira na área e o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva assinalou a penalidade, para contestação dos tricolores.

O cenário do segundo tempo mudou. O Fluminense passou a empurrar o Corinthians, que não conseguiu contragolpear com a mesma eficiência. Aos 11 minutos, Lima descontou para o Tricolor, finalizando de fora da área e acertando novamente o ângulo de Cássio.

Os comandados de Diniz seguiram pressionando o Timão e quase chegaram ao gol de empate com Marcelo, aos 35 minutos. O lateral esquerdo chutou cruzado, raspando a trave alvinegra. Pouco tempo depois, o Flu conseguiu a igualdade com Jhon Arias, que saiu cara a cara com Cássio e finalizou com força, no canto.

O Flu seguiu em cima até o apito final, mas parou em Cássio, que garantiu o empate do Timão.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 3 X 3 CORINTHIANS

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ



Data: 19 de outubro de 2023 (quinta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG-Fifa)



Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG-Fifa) e Felipen Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rafael Traci (SC-Fifa)

Gols: Yuri Alberto, aos 10 e aos 27 do primeiro tempo, e Fábio Santos, aos 32 (Corinthians); Lima, aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 11 do segundo, e Arias, aos 39 do segundo (Fluminense)



Cartões amarelos: Maycon, Pedro e Yuri Alberto (Corinthians); Marcelo, Cano, Lima e Fernando Diniz (Fluminense)



Cartões vermelhos: Thiago Santos e Felipe Melo (Fluminense)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Yony González) Felipe Melo (John Arias), Marlon e Marcelo; André, Martinelli (Léo Fernández), Lima e Ganso; Keno e Cano



Técnico: Fernando Diniz

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Fábio Santos; Maycon (Roni), Fausto, Ruan Oliveira (Renato Augusto) e Giuliano (Gustavo Mosquito); Pedro (Romero) e Yuri Alberto (Felipe Augusto)



Técnico: Mano Menezes