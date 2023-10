Conmebol, Fortaleza e LDU fazem reunião para acertar os últimos detalhes da final da Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) organizou nesta quinta-feira uma reunião de coordenação com representantes dos clubes finalistas da Copa Sul-Americana. Os presidentes de Fortaleza e LDU - Marcelo Cunha da Paz e Julio Esteban Paz, respectivamente - estiveram presentes.

Além deles, também compareceram à reunião para acertar os últimos detalhes da final o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, embaixadores do Brasil, Equador e do país-sede do jogo, o Uruguai, e autoridades locais do Paraguai. O encontro ocorreu na sede da Conmebol em Luque.

Nuestras diferencias nos hacen únicos, y este es el valor que debemos exaltar, siempre unidos por la misma pasión en cada partido, en cada gol, en cada abrazo y celebración dejando en claro que el fútbol incluye, no separa. Basta de Racismo. ¡Vivamos la Gran Conquista sin... pic.twitter.com/PsLCUQvY0p ? Alejandro Domínguez (@agdws) October 19, 2023

A reunião foi convocada pela entidade sul-americana para definir questões logísticas e de segurança para a grande final, que acontecerá no dia 28 de outubro, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai. Os presidentes de ambos os clubes também firmaram uma carta de compromisso contra o racismo e a violência.

Após o encontro, o presidente do Leão do Pici destacou a importância do jogo para a história do clube e reafirmou a luta contra o racismo e pela paz.

"O Fortaleza está começando a participar de competições internacionais e, para nós, poder chegar à final é algo grandioso e lutar juntos por algo maior, como já foi mencionado. Lutar contra o racismo, contra qualquer tipo de violência e mandar uma mensagem de paz para o mundo inteiro, essa deve ser a mensagem dessa final: que aqui nós vamos ter uma disputa esportiva que se restringe ao campo, fora do campo é amizade, é respeito, é paz", destacou.